[베트남 증시] 지수 하락 속 'DGC' 임시 주총 기대감에 홀로 상한가…마진 잔액은 사상 최고

AI 핵심 요약beta
- 6일 베트남 증시가 유동성 부진에 하락했다
- 호찌민 VN지수 0.66%·하노이 HNX지수 0.32% 내렸다
- 외국인 순매도 속 DGC는 6.91% 급등했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
HNX지수(하노이증권거래소) 292.64(-0.95, -0.32%)
[방콕=뉴스핌] 홍우리 특파원 = 6일 베트남 증시는 하락했다. 유동성이 부진한 가운데 시장 전반에 걸쳐 매도세가 거셌다.
호찌민 VN지수는 0.66% 하락한 1,764.78포인트, 하노이 HNX지수는 0.32% 내린 292.64포인트로 거래를 마쳤다.
시장 유동성이 전 거래일 대비 감소하며 신중해진 투자 심리를 반영했다. 세 개 거래소 전체의 거래액은 16조 5,330억 동(약 8,994억 원)에 그쳤다.
외국인 거래 또한 둔화됐다. 직전 거래일까지 3거래일 연속 순매수에 나섰던 외국인 투자자들은 이날 1,200억 동 이상의 순매도를 기록했다. VHM(Vinhomes)이 약 2,410억 동 규모로 가장 큰 순매도세를 보였고, VPB(Vietnam Prosperity Joint Stock Commercial Bank)와 PNJ(Phu Nhuan Jewelry Joint Stock Company)가 그 뒤를 이었습니다.
반면, 같은 빈그룹 계열의 VIC(Vingroup Joint Stock Company)는 2280억 동 이상으로 외국인 투자자 거래에서 가장 큰 순매수세를 기록했으며, CTG(Vietnam Joint Stock Commercial Bank For Industry And Trade), HPG(Hoa Phat Group), VCB(Joint Stock Commercial Bank for Foreign Trade of Vietnam), GMD(Gemadept Corporation)도 순매수에 포함되었다.
은행 부문이 지수에 상당한 하락 압력을 가했다. VN지수에 가장 큰 영향을 미친 상위 10개 종목 중 다수가 CTG(Vietnam Joint Stock Commercial Bank For Industry And Trade), MBB(Military Commercial Joint Stock Bank), TCB(Techcombank), LPB(Fortune Vietnam Joint Stock Commercial Bank), VPB(Vietnam Prosperity Joint Stock Commercial Bank), VCB(Joint Stock Commercial Bank for Foreign Trade of Vietnam), STB(Saigon Thuong Tin Commercial Joint Stock Bank) 등 은행주였다.
이날 거래에서 가장 주목할 만한 종목으로는 6.91% 급등한 DGC(DucGiang Chemicals Group Joint Stock Company, 덕장화학그룹)가 꼽혔다. 이 종목에 대한 매도 주문은 남아 있지 않았고, 마감가인 상한가에 약 120만 주의 매수 주문이 남아 있었다고 현지 매체들은 전했다.
DGC는 8거래일에 걸쳐 약 20% 급등하면서 시가총액이 16조 4,630억 동을 넘어섰다. 회사가 이사 선출을 위한 임시 주주총회에 두 명의 후보를 지명했다고 발표한 것이 DGC에 대한 관심을 키웠다.
호찌민 거래소는 증거금 거래(마진 거래) 자격이 없는 57개 주식 명단을 발표했다. 이 중 대부분은 경고(투자 유의) 종목이거나 상장 기간이 아직 충분하지 않은 주식들이다.
베트남 플러스에 따르면, 시장의 전체 마진 거래 잔액은 2분기 말 기준 약 435조 동으로 사상 최고치를 기록했다. 이는 거래대금(유동성)이 감소 조짐을 보이고 있고, 외국인 투자자 역시 여전히 순매도 추세를 유지하고 있는 가운데 현상이라고 매체는 지적했다.
hongwoori84@newspim.com