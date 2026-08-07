올데이올가닉, 정부 '혁신 프리미어 1000' 선정

AI 핵심 요약beta
- 올데이올가닉이 7일 혁신 프리미어 1000 우수기업에 선정됐다
- AI 기반 원료 스크리닝과 산학협력 R&D가 높은 평가를 받았다
- 스마트공장 증설과 해외진출을 본격 추진할 계획이다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 프리미엄 기능성 반려동물 사료 전문기업 올데이올가닉이 정부 부처가 주관하는 '혁신 프리미어 1000' 프로그램의 우수기업으로 최종 선정됐다고 7일 밝혔다.
'혁신 프리미어 1000'은 산업별 혁신성과 성장 가능성이 높은 중소·중견기업을 발굴해 한국산업은행, IBK기업은행, 한국수출입은행, 신용보증기금, 기술보증기금, 한국성장금융 등 6개 정책금융기관이 협업하는 종합 지원 프로그램이다. 대출, 보증, 투자 등 맞춤형 금융지원과 컨설팅, 해외진출 등 비금융 지원을 패키지로 제공한다.
회사에 따르면 올데이올가닉은 인공지능(AI) 기반 사료 원료 스크리닝 및 영양 시너지 예측 기술력과 주요 대학 전문 연구진과의 산학협력 R&D 체계 확립 등으로 높은 평가를 받았다. 해외 브랜드 의존도가 높은 국내 프리미엄·기능성 사료 시장에서 독자적인 기술력으로 수입 대체 효과를 창출할 수 있는 잠재력도 인정받았다.
올데이올가닉은 참여 정책금융기관의 우대 금리, 한도 확대, 투자 유치, 경영 컨설팅 등 전용 프로그램을 활용해 스마트 공장 증설 및 공정 고도화를 추진하고 차세대 기능성 반려동물 식품 라인업 확대와 해외 시장 진출을 추진할 예정이다.
강명학 대표는 "이번 선정은 자사의 AI 기술 기반 R&D와 품질 관리 체계가 정부와 금융권으로부터 공인받았음을 의미한다"며 "스마트 HACCP 기준의 1,000평 규모 자동화 공장 신설과 산학협력 연구를 가속화해 국내 반려인들에게 고품질 국산 사료를 제공하고 글로벌 펫케어 시장 진출을 본격 추진할 것"이라고 말했다.
한편 올데이올가닉은 지난달 중소벤처기업부가 주관하는 '팁스(TIPS)' 일반트랙에도 선정돼 최장 2년간 최대 8억원의 정부 연구개발 자금을 지원받는다.
nylee54@newspim.com