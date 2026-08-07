"최대 2시간 앞서 침수 예측"…건설연, AI 위험기상 기술 개발

AI 핵심 요약beta
- 한국건설기술연구원이 7일 돌발호우·선상강수대 탐지기술을 적용했다
- 강남역·신대방역 시범 플랫폼에 실시간 위험기상 모니터링을 넣었다
- AI 완성 땐 최대 2시간 앞선 도시침수 예측이 가능할 전망이다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 최현민 기자 = 한국건설기술연구원이 돌발호우와 선상강수대를 실시간으로 탐지·추적하는 기술을 도시침수예보플랫폼에 적용해 집중호우에 따른 도심 침수 대응 시간을 앞당긴다. 현재 강남역과 신대방역 일원에서 시범 운영 중인 플랫폼에 위험기상 탐지 기능을 탑재했으며, 향후 AI 예측기술이 완성되면 최대 2시간 앞선 침수 예측이 가능할 것으로 기대된다.
한국건설기술연구원은 한강홍수통제소가 운영하는 도시침수예보플랫폼에 선상강수대와 돌발호우 사전 탐지 기술을 적용했다고 7일 밝혔다.
최근 짧은 시간 특정 지역에 많은 비가 집중되는 극한호우가 잦아지면서 도심 침수에 선제적으로 대응할 수 있는 예측기술의 중요성이 커지고 있다.
특히 좁고 긴 형태의 비구름이 한 지역에 머물며 강한 비를 내리는 선상강수대는 도시의 배수 처리 능력을 넘어서는 강우를 발생시킬 수 있다. 짧은 시간 국지적으로 쏟아지는 돌발호우 역시 도심하천 수위를 빠르게 끌어올려 급류나 고립 사고로 이어질 가능성이 있다.
건설연은 지난해 11월부터 기후에너지환경부 도시침수예보 태스크포스(TF)에 참여해 플랫폼 개발에 필요한 기술 검토와 운영체계 구축을 지원하고 있다.
현재 강남역과 신대방역 일원에서 시범 운영 중인 도시침수예보플랫폼의 관측·모니터링 기능에도 건설연이 개발한 위험기상 탐지 기술이 적용됐다.
핵심은 기상레이더 자료를 활용해 집중호우를 일으킬 가능성이 높은 기상현상을 빠르게 구분하는 데 있다.
기존 지상 관측이나 일반적인 레이더 강우분포 자료만으로는 위험기상을 객관적으로 구분하는 데 한계가 있었다. 건설연은 선상강수대와 돌발호우의 발생 원리와 특성을 분석해 위험도가 높은 기상현상을 판별하는 알고리즘을 개발했다.
이를 활용하면 기상레이더 관측 자료만으로 선상강수대가 형성되는 범위와 이동 방향을 파악할 수 있다. 돌발호우가 만들어지고 강해지는 과정과 위험도 역시 실시간으로 판별하고 추적할 수 있다.
도시침수예보플랫폼에는 이 같은 탐지 결과가 실시간으로 제공된다. 침수를 유발할 가능성이 높은 기상현상을 조기에 포착해 실제 침수 가능성을 판단하는 모니터링 자료로 활용하는 방식이다. 재난 대응기관이 침수 발생 전에 대응할 수 있는 시간을 추가로 확보하는 것이 목표다.
향후에는 AI를 접목해 예측 가능 시간을 더욱 늘릴 계획이다.
건설연은 AI 기반 위험기상 예측기술 개발이 완료되면 최대 2시간 앞서 도시침수 위험을 예측할 수 있을 것으로 기대하고 있다. 다만 최대 2시간 선행 예측은 현재 상용화된 기능이 아니라 향후 AI 예측기술 완성을 전제로 한 목표다.
박선규 건설연 원장은 "이번 기술은 건설연이 개발한 수문기상 기반 기술을 실제 도시침수 대응 업무에 적용한 사례"라며 "AI 위험기상 예측기술이 완성되면 최대 2시간 앞선 침수 예측을 통해 신속한 대응과 골든타임 확보에 기여할 것으로 기대한다"고 말했다.
이번 기술은 과학기술정보통신부 지원을 받아 건설연이 2025년부터 2027년까지 수행하는 '홍수 안심도시 실현을 위한 디지털 도시홍수 제어 기술 개발' 사업을 통해 개발됐다.
[AI Q&A]
Q. 이번에 개발한 기술은 무엇인가?
A. 선상강수대와 돌발호우 등 도시침수를 일으킬 가능성이 높은 위험기상을 실시간으로 탐지하는 기술이다. 기상레이더 관측자료를 분석해 강수대의 형성과 이동, 돌발호우의 생성·발달 과정을 판별한다.
Q. 선상강수대가 왜 위험한가?
A. 좁고 긴 강수대가 일정 지역에 머물면서 많은 비를 집중적으로 내릴 수 있기 때문이다. 도시 배수능력을 넘어서는 강우가 발생하면 도로나 지하공간 등의 침수 위험이 빠르게 커질 수 있다.
Q. 현재 어디에 적용되고 있나?
A. 강남역과 신대방역 일원을 대상으로 시범 운영 중인 도시침수예보플랫폼에 적용됐다. 플랫폼의 관측·모니터링 기능을 통해 선상강수대와 돌발호우 탐지 결과를 실시간으로 제공한다.
Q. 현재도 2시간 전에 침수를 예측할 수 있나?
A. 아니다. 현재는 위험기상을 실시간으로 탐지·추적해 침수 대응을 위한 선행 시간을 확보하는 단계다. 건설연은 향후 AI 위험기상 예측기술이 완성되면 최대 2시간 앞선 침수 예측이 가능할 것으로 보고 있다.
Q. 이 기술을 적용하면 무엇이 달라지나?
A. 집중호우가 발생한 뒤 대응하는 방식에서 벗어나 침수 가능성이 높은 기상현상을 미리 파악할 수 있다. 이를 통해 재난 대응기관이 교통 통제나 현장 대응 등을 준비할 수 있는 시간을 확보하는 데 도움이 될 것으로 기대된다.
min72@newspim.com