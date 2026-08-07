비츠로넥스텍, 한화에어로스페이스와 '누리호 5기분 엔진 구성품' 수주

AI 핵심 요약beta
- 비츠로넥스텍이 7일 한화에어로스페이스 수주했다.
- 누리호 FM7~FM11호기 핵심 구성품 5기분 공급한다.
- 총 535억원 규모로 생산체계도 구축했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 비츠로넥스텍이 한화에어로스페이스로부터 한국형발사체 누리호 FM7~FM11호기에 탑재되는 액체로켓엔진 핵심 구성품 공급 사업을 수주했다고 7일 밝혔다.
회사에 따르면 이번 계약 규모는 발사체 1기당 약 107억원으로 총 535억원이다. 비츠로넥스텍은 누리호 FM7호기부터 FM11호기까지 총 5기분의 액체로켓엔진 핵심 구성품을 공급한다.
정부는 오는 2032년까지 매년 1기 이상의 누리호를 지속 발사해 발사 성공률을 90% 이상으로 높일 계획이다. 국내 저궤도 초소형 위성 통신망 구축도 추진 중이다.
비츠로넥스텍은 누리호 사업을 통해 축적한 기술력을 바탕으로 안정적인 공급에 나선다. 수주 물량을 차질 없이 수행하기 위해 연간 2기 이상의 엔진 구성품 공급이 가능한 생산체계를 구축했다. 생산 인프라를 확충하고 전문인력을 보강해 향후 국가 우주개발 사업에 대응할 계획이다.
비츠로넥스텍 관계자는 "이번 수주는 그동안 축적해 온 액체로켓엔진 핵심 구성품 기술력과 양산 수행 역량을 입증한 성과"라며 "한화에어로스페이스와 긴밀히 협력해 누리호 사업의 성공적 완수에 총력을 다할 것"이라고 밝혔다.
nylee54@newspim.com