금호석유화학, 2분기 영업익 4배 '껑충'…전부문 약진

AI 핵심 요약beta
- 금호석유화학이 7일 2분기 영업이익이 3390억원으로 급증했다.
- 합성고무·수지·페놀·EPDM이 모두 스프레드 개선으로 실적을 끌어올렸다.
- 3분기는 비수기·수요 부진으로 수익성 둔화를 전망했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
"3분기에는 스프레드 축소 예상"
[서울=뉴스핌] 김지헌 기자=금호석유화학이 2분기 주요 사업의 수익성 개선에 힘입어 영업이익이 전년 동기 대비 5배 이상 증가했다. 다만 3분기에는 원재료 가격 약세와 비수기 진입, 전방산업 수요 부진 등의 영향으로 수익성이 다소 둔화할 것으로 전망했다.
금호석유화학은 올해 2분기 연결 기준 매출 2조2681억원, 영업이익 3390억원을 기록했다고 7일 밝혔다. 전년 동기 대비 매출은 27.9%, 영업이익은 419.9% 증가했다.
합성고무부문의 2분기 매출은 9871억원, 영업이익은 1898억원을 기록했다. 영업이익률은 19.2%에 달했다.
중동 지역 지정학적 리스크에 따라 공급망 불확실성이 확대되면서 시장 내 선제적인 물량 확보 수요가 늘어난 점이 영향을 미쳤다. 장갑 업체들의 가동률 상승으로 NB라텍스 수요와 스프레드도 확대됐다.
합성수지부문의 매출은 3754억원, 영업이익은 374억원으로 나타났다. 원재료 수급 차질 우려가 제품 가격 상승으로 이어지면서 수익성이 개선됐다.
페놀유도체 부문 역시 매출 4928억원, 영업이익 551억원을 기록하며 견조한 실적을 냈다. 주요 제품의 정기보수 영향으로 판매량은 줄었지만 공급 불확실성으로 제품 스프레드가 개선됐다.
EPDM·TPV 부문은 매출 2271억원, 영업이익 474억원을 기록했다. 마찬가지로 정기보수로 판매량은 감소했지만 제품 스프레드 확대가 수익성을 끌어올렸다.
다만 금호석유화학은 3분기에는 주요 사업의 수익성이 2분기보다 둔화할 가능성이 있다고 내다봤다.
합성고무 사업은 원재료 가격 약세에 따른 구매 관망세가 나타나면서 제품 스프레드가 축소될 것으로 예상했다. 합성수지도 중동발 공급 우려가 완화되는 가운데 비수기에 접어들면서 실수요 부진과 제품 가격 약세가 이어질 것으로 전망했다.
페놀유도체 역시 전방산업 수요 부진에 더해 원재료 가격 하락분이 제품 가격에 뒤늦게 반영되는 역래깅 효과가 나타날 가능성이 있다. EPDM·TPV도 계절적 비수기와 수요 약세 영향으로 수익성이 소폭 낮아질 것으로 회사는 예상했다.
heoneykim@newspim.com