두나무, 경찰청 '압수 디지털자산 커스터디' 사업 맡는다

AI 핵심 요약beta
- 두나무가 7일 경찰청 압수 가상자산 보관사업을 수주했다
- 기술평가 최고점으로 우선협상 거쳐 최종 낙찰됐다
- 압수 자산은 업비트 커스터디로 1년간 관리된다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 전미옥 기자 = 디지털자산 거래소 업비트를 운영하는 두나무는 경찰청의 '압수 가상자산 보관·관리 사업'의 최종 낙찰자로 선정됐다고 7일 밝혔다.
압수한 디지털자산의 안전한 보관과 효율적인 관리 체계 구축을 목적으로 한 이번 사업은 조달청 일반경쟁입찰 방식으로 진행됐다. 두나무는 기술평가 최고점(94.14점)을 얻어 지난 7월 8일 우선협상대상자로 지정됐으며, 이후 기술 협상을 거쳐 최종 낙찰자로 선정됐다. 계약 기간은 1년이다.
압수 디지털자산은 두나무의 디지털자산 수탁 서비스인 '업비트 커스터디(Upbit Custody)'를 통해 야간 및 휴일에도 공백 없이 가동되는 '365일 24시간 실시간 대응 관제 인프라' 내에서 보관·관리된다.
업비트 커스터디는 외부 인터넷과 격리된 100% 콜드월렛 보안 환경을 갖추고 있으며, MPC(Multi-Party Computation, 다자간 연산)와 DKG(Distributed Key Generation, 분산 키 생성) 다중 관리 체계를 도입해 단일 키 유출로 인한 사고 가능성을 원천적으로 봉쇄한다. 이외에도 멀티시그(Multi-Signature) 등 암호 보안 기술이 적용되며, 자산의 종류와 사용 목적에 따라 지갑을 분리해 관리할 수 있는 지갑 구성 기능을 제공한다.
두나무 관계자는 "이번 사업은 국가 자산 보호를 위한 공익적 민관 협력이라는 취지에 깊이 공감해 참여를 결정하게 됐다"며 "그동안 쌓아온 보안 기술력과 철저한 통제 역량을 바탕으로 공공 안보와 디지털 치안 인프라의 안정성을 높이는 데 보탬이 되도록 최선을 다하겠다"고 말했다.
romeok@newspim.com