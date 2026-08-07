신세계百, 포트넘앤메이슨 9주년 여름 기획세트 출시

AI 핵심 요약beta
- 신세계백화점이 7일 포트넘앤메이슨 9주년 행사를 열었다
- 디카페인 얼그레이를 첫 출시하고 여름 기획 세트를 선보였다
- 강남점 등 6개 점포서 13일까지 판매한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
7~13일 6개 점포 판매
[서울=뉴스핌] 김정인 기자 = 신세계백화점이 영국 왕실 티 브랜드 '포트넘 앤 메이슨'의 한국 론칭 9주년을 맞아 여름용 기획 세트를 선보인다고 7일 밝혔다.
이번 캠페인은 신세계백화점 포트넘 앤 메이슨 매장에서 7일부터 오는 13일까지 진행된다.
핵심은 디카페인 얼그레이 첫 출시다. 얼그레이 특유의 풍미는 살리면서 카페인 부담은 낮춘 제품이라는 것이 회사 설명이다.
신세계백화점은 이 제품을 찬물에 오래 우려낸 뒤 레몬을 곁들이면 아이스티로 즐길 수 있다고 소개했다.
대표 상품은 디카페인 얼그레이에 애프리콧 허니 인퓨전과 기프트박스를 더한 '썸머 리프레쉬 컬렉션'으로 가격은 10만원이다. 스파클링 티와 워터보틀, 피나콜라다 인퓨전, 피스타치오&크림 비스킷, 쇼퍼백으로 구성한 '썸머 이스케입 세트'는 22만4000원, 신상품인 디카페인 얼그레이 티는 2만5000원이다.
신세계백화점은 9주년을 기념해 매장을 찾는 고객을 위한 혜택과 이벤트도 함께 마련할 예정이다.
이번 상품들은 신세계백화점 강남점과 본점, 사우스시티, 센텀시티, 대전신세계 Art&Science, 대구신세계 등 6개 점포에서 판매한다.
kji01@newspim.com