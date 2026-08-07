공진원, 맨시티 선수단에 한글 디자인 협업 제품 전달

AI 핵심 요약beta
- 공진원은 6일 맨시티 한국 한정 패키지를 공개했다
- 패키지는 한글과 전통 매듭을 현대적으로 재해석했다
- 공진원은 연내 추가 상품 공개와 12월 쇼케이스를 예고했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 조한웅 기자 = 한국공예·디자인문화진흥원(공진원)이 '대중 브랜드 K-Text 확산' 사업의 첫 결과물로 '맨체스터 시티 2026/27시즌 한국 한정 맨시티 스페셜 패키지'를 공개했다. 공진원은 푸마 팝업스토어 '맨시티 하우스'에서 맨체스터 시티(맨시티) 선수단에게 제품을 전달했다.
이번 한정판은 공진원과 푸마코리아, 슈퍼포지션이 공동 개발했다. 맨시티 어웨이 킷 디자인에 한글의 시각적 특성과 전통 매듭의 곡선을 현대적으로 재구성한 디자인이 적용됐다.
패키지에는 맨시티 2026/27시즌 어웨이 어센틱 저지와 '금박 일벌 컵·접시 세트'가 포함됐다. 또한 한글과 전통 매듭 형태를 맨시티 블루 색상으로 표현한 '소반'도 제작됐다. 별도로 개발된 '병풍'에는 어웨이 킷의 일벌 모티브를 한글의 조형적 요소를 대칭 형태로 재배치해 표현했다.
공진원이 올해 처음 추진한 '대중 브랜드 K-Text 확산' 사업은 한글을 시각문화 자산과 디자인 콘텐츠로 확장하는 것을 목표로 한다. 사업에는 푸마코리아, CJ CGV, BC카드, 삼성물산 패션부문, 투썸플레이스, 락앤락, 온브릭스 등 국내외 기업 7개사가 참여하고 있다.
협업 제품 증정식은 6일 서울 성수동 '맨시티 하우스'에서 진행됐다. 행사에는 맨시티 선수단 중 오마르 마르무시, 티자니 라인더르스, 제레미 몽가가 참석했으며, 김경배 공진원장이 이들에게 스페셜 패키지를 전달했다.
김경배 공진원장은 "세계적인 스포츠 브랜드 및 축구 구단의 IP와 한글 고유의 조형미가 만난 의미 있는 시도"라고 밝혔다. 푸마코리아 관계자는 "맨시티의 정체성에 한글과 한국 전통문화의 아름다움을 더해 국내 팬들을 위한 특별한 제품을 선보이게 됐다"고 설명했다.
공진원은 참여 기업들과 개발 중인 상품과 콘텐츠를 연내 순차적으로 공개할 예정이다. 오는 12월에는 공동 개발한 한글디자인 상품을 소개하는 팝업 쇼케이스를 열 계획이다. 향후 한글디자인의 적용 분야를 스포츠웨어, 패션, 금융, 식음료, 생활용품 등 다양한 산업으로 확대할 방침이다.
whitss@newspim.com