금투협, ChatGPT로 투자 웹리포트 만든다…AI 금융데이터 분석 과정 개설

AI 핵심 요약beta
- 금융투자교육원이 7일 생성형 AI 실무교육을 확대했다.
- ChatGPT·파이썬 과정 수강생을 28일까지 모집했다.
- 투자 웹리포트와 자동매매앱 제작을 실습한다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
실리콘밸리 출신 강사 참여, 8월 28일까지 모집
[서울=뉴스핌] 이정아 기자 = 금융투자협회 금융투자교육원이 생성형 인공지능(AI)을 활용한 금융 실무 교육을 확대한다. ChatGPT와 파이썬을 활용해 금융 데이터를 분석하고 투자 웹리포트와 주식 자동매매 애플리케이션을 직접 제작하는 실습 과정을 새롭게 마련했다.
금융투자협회 금융투자교육원은 'ChatGPT·파이썬 금융 데이터 분석' 집합교육 과정의 교육생을 오는 28일까지 모집한다고 7일 밝혔다. 교육은 10월 7일부터 30일까지 총 10일간 진행된다.
이번 과정은 금융 데이터 분석에 관심 있는 업계 종사자를 대상으로 ChatGPT와 파이썬, 스트림릿(Streamlit)을 활용한 데이터 분석과 서비스 개발 역량을 키울 수 있도록 구성됐다.
미국 실리콘밸리 데이터 사이언티스트 출신 강사가 참여해 개인별 투자 웹리포트 생성과 주식 자동매매 애플리케이션 제작 프로젝트를 실습 중심으로 진행한다.
최근 증권사와 자산운용사를 중심으로 생성형 AI를 리서치, 투자정보 분석, 업무 자동화 등에 활용하는 사례가 늘면서 AI와 데이터 분석 역량은 금융권의 핵심 실무 능력으로 꼽힌다.
이번 과정은 코딩 경험이 있는 금융 실무자가 AI를 활용해 실제 업무에 적용할 수 있는 프로젝트 중심 교육이라는 점이 특징이다.
교육은 10월 7일부터 30일까지 총 40시간 과정으로 여의도 금융투자교육원에서 주 3회(월·수·금) 야간 강의로 운영된다. 수강 신청과 자세한 내용은 금융투자교육원 홈페이지에서 확인할 수 있다.
plum@newspim.com