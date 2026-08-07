한병도 "국민의힘, 말로만 주택 공급…도시정비법·주택법 등 처리 협조하라"

AI 핵심 요약beta
- 한병도 직무대행이 7일 국민의힘에 주택 공급 법안 협조를 촉구했다.
- 그는 윤석열 정부와 오세훈 시장의 공급 지연을 비판했다.
- 민주당은 13일 본회의서 관련 법안을 처리하겠다고 밝혔다.
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"13일 본회의 개최와 주택공급 법안 처리"
[서울=뉴스핌] 신정인 기자 = 한병도 더불어민주당 당대표 직무대행 겸 원내대표는 7일 국민의힘을 향해 "말로만 공급을 외치지 말고, 정부와 민주당이 추진하는 주택 공급 법안 처리에나 협조하라"고 촉구했다.
한 직무대행은 이날 서울 여의도 국회에서 열린 최고위원회의에서 "윤석열 정권 당시 주택 착공 건수가 현저히 줄어들었고 3기 신도시 건설도 미적거리며 주택 공급을 미뤄온 것은 모두 잊었느냐"며 "오세훈 서울시장 또한 마찬가지"라고 비판했다.
이어 "지난 2월 토지거래허가구역 해제와 재지정으로 시장의 혼란을 부추긴 장본인이 이제 와 정부를 공격하며 목소리를 높이고 있다"며 "그런 국민의힘이 정부의 세제개편안을 두고 자극적인 언사로 저주를 퍼붓고 있다"고 지적했다.
한 직무대행은 "대안 없는 묻지마식 비판으로는 서민 주거 안정과 부동산 정상화에 단 한 걸음도 나아갈 수 없다"며 "심지어 국민의힘은 공급으로 집값을 안정시키겠다고 하는데 정작 국회에서 정부의 공급 대책 후속 법안을 가로막고 있는 장본인은 다름 아닌 국민의힘"이라고 강조했다.
그는 "주택법·도시정비법·공공주택특별법 등 관련 법안이 국토위와 법사위를 통과했지만, 국민의힘의 반대로 인해 본회의 처리가 미뤄지고 있다"며 "정부의 부동산 정책을 비판하려거든 본인들의 책임을 다한 후에 하라"고 목소리를 높였다.
그러면서 "최소한의 염치도 없는 언사로 국민을 기만하지 말라"며 "민주당은 즉각 관련 법안을 처리하겠다"고 밝혔다.
아울러 "국민의힘도 주택 공급에 진심이라면 오는 13일 본회의 개최와 관련 법안 처리에 협조하기를 바란다"고 촉구했다.
allpass@newspim.com