전남광주 화정역 인근 도로 4중 추돌…1명 심정지·5명 부상

[무안·광주=뉴스핌] 박진형 기자 = 전남광주 서구 한 도로에서 4중 추돌 사고가 발생해 1명이 사망했다.
7일 전남광주통합특별시 소방본부에 따르면 이날 오전 9시 20분쯤 서구 화정역 인근 도로에서 4중 추돌 사고가 났다.
이 사고로 차량 탑승자 1명이 심정지 상태로 병원에 옮겨졌고 다른 탑승자 5명도 다쳐 치료를 받고 있다.
경찰은 정확한 사고 경위 등을 조사 중이다.
bless4ya@newspim.com
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[무안·광주=뉴스핌] 박진형 기자 = 전남광주 서구 한 도로에서 4중 추돌 사고가 발생해 1명이 사망했다.
7일 전남광주통합특별시 소방본부에 따르면 이날 오전 9시 20분쯤 서구 화정역 인근 도로에서 4중 추돌 사고가 났다.
이 사고로 차량 탑승자 1명이 심정지 상태로 병원에 옮겨졌고 다른 탑승자 5명도 다쳐 치료를 받고 있다.
경찰은 정확한 사고 경위 등을 조사 중이다.
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