日, 4~6월 105조원 환시 개입...4월 말 '56조원' 사상 최대

AI 핵심 요약beta
- 일본 재무성이 7일 4~6월 개입 규모를 공개해 4월 30일 개입이 사상 최대였다고 밝혔다.
- 일본은 4월 30일 등 세 차례 11조7349억엔을 매수·달러 매도 개입했다.
- 최근에도 추가 개입이 이어졌고 달러/엔은 155엔대까지 하락했다.
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[서울=뉴스핌] 오영상 기자 = 일본 재무성이 올해 4~6월 실시한 외환시장 개입 규모를 공개하면서 지난 4월 말 단행한 엔화 매수·달러 매도 개입이 사상 최대 규모였던 것으로 확인됐다.
최근 7월 말과 8월 초에도 대규모 시장 개입이 이어진 가운데 일본 당국이 엔화 약세를 막기 위해 잇달아 시장에 개입하고 있음을 다시 한 번 보여줬다.
7일 일본 재무성은 4~6월 일별 외환시장 개입 실적을 발표했다. 이에 따르면 일본 정부는 4월 30일과 5월 4일, 5월 6일 등 세 차례에 걸쳐 총 11조7349억엔(약 105조원) 규모의 엔화 매수·달러 매도 개입을 실시했다.
이 가운데 4월 30일 개입 규모는 6조2787억엔(약 56조원)으로, 종전 최대였던 2024년 4월 29일의 5조9185억엔을 넘어 사상 최대를 기록했다. 당시 달러당 160엔 후반까지 치솟았던 달러/엔 환율은 당국의 개입 이후 큰 폭으로 하락(엔화 강세)했다.
다만 개입 효과는 오래 지속되지 않았다. 이후 환율은 다시 달러당 160엔을 웃돌며 엔화 약세 흐름으로 복귀했고, 단독 외환시장 개입만으로는 시장의 추세를 바꾸기 어렵다는 점을 보여줬다는 평가가 나온다.
일본 정부와 일본은행(BOJ)은 이후에도 엔화 방어를 이어갔다. 시장에서는 7월 30일 약 6조~7조엔, 7월 31일 약 5조엔 규모의 추가 엔화 매수 개입이 이뤄진 것으로 추정하고 있다. 이틀간 개입 규모는 모두 11조~12조엔에 달한 것으로 분석된다.
이어 일본과 미국 정부는 지난 3일, 엔화 약세를 방어하기 위해 공동으로 외환시장 개입을 실시했다고 공식 발표했다.
7월 하순 달러당 164엔에 육박했던 달러/엔 환율은 일련의 개입 이후 8월 3일 155엔대 초반까지 떨어지며 5월 초 이후 가장 강한 엔화 수준을 기록했다. 이후 환율은 현재 158엔대에서 움직이고 있다.
goldendog@newspim.com