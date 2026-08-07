우리은행, 고창해상풍력에 4000억 금융 지원

[서울= 뉴스핌] 전미옥 기자 = 우리은행은 전북특별자치도, 고창군, 신협중앙회와 함께 고창해상풍력 발전사업에 4000억원을 지원한다고 7일 밝혔다.
우리은행은 지난 6일 전북특별자치도청에서 동촌풍력발전과 '전북특별자치도 생산적 금융 지원을 활용한 지역산업 발전 협약'을 체결했다. 협약식에는 이원택 전북특별자치도지사, 이명수 우리은행 IB그룹장, 심덕섭 고창군수, 고영철 신협중앙회장, 오희종 동촌풍력발전 대표이사 등이 참석했다.
고창해상풍력 발전사업은 고창군 공유수면에 76.2MW 규모의 해상풍력 발전소를 건설·운영하는 사업이다. 우리은행은 대출과 자체 조성한 '우리지역발전인프라펀드' 출자를 결합해 참여 금융기관 중 가장 큰 비중의 자금을 담당한다.
우리은행은 인허가 단계부터 사업성 검토, 프로젝트파이낸싱(PF) 조달, 착공에 이르기까지 전 과정에 금융을 지원할 계획이다. 생산된 전력은 전북도의 피지컬AI밸리 로봇제조부품 클러스터, 모빌리티 클러스터 등 첨단 전략산업에 공급된다.
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