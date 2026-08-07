오렌지플래닛 창업재단, 스타트업 지원 프로그램 성료

AI 핵심 요약beta
- 스마일게이트 오렌지플래닛이 7일 오렌지가든 13기·오렌지팜 9기 졸업식을 열었다.
- 21개 스타트업이 참여해 AI·딥테크 등 분야에서 성장 성과를 냈다.
- 오렌지플래닛은 12년간 400개 이상 스타트업을 육성했다.
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[서울=뉴스핌] 심재민 인턴기자 = 글로벌 창업 플랫폼 스마일게이트 오렌지플래닛 창업재단이 초기 스타트업 단계별 지원 프로그램인 '오렌지가든 13기'와 '오렌지팜 9기' 졸업식을 개최했다고 7일 밝혔다.
오렌지플래닛은 초기 창업 팀을 위한 4개월 과정의 오렌지가든과 초기 투자 유치 후 사업 고도화가 필요한 팀을 위한 1년 과정의 오렌지팜을 운영한다.
이번 졸업식에서는 각 과정을 성공적으로 마친 21개 유망 스타트업(가든 13개 팀, 팜 8개 팀)이 참여했다. 인공지능(AI)과 딥테크 기업이 주를 이룬 가운데 뷰티, 콘텐츠, 금융 등 다양한 분야의 기업들이 이름을 올렸다.
참여 팀들은 전용 입주 공간을 비롯해 선배 창업가 멘토링, 투자 오피스 아워 등의 지원을 받으며 성장 기반을 다졌다. 특히 ▲초기 사업 모델 검증 멘토링 ▲경영∙전략 의사결정 네트워킹 ▲글로벌 진출 지원 웨비나 ▲지식재산권(IP) 기반 자금 조달 컨설팅 등 실무 중심의 밀착 프로그램이 팀들의 성장을 견인했다.
해당 프로그램을 진행하면서 제품 상세페이지 자동 제작 AI 에이전트 '후커블'을 운영하는 펄크럼테크놀로지스는 스마일게이트인베스트먼트로부터 시드 브릿지 투자를 유치했다. 광고 차단 손실 복구 솔루션 '애드쉴드'는 미국 진출 2년 만에 흑자 전환을 달성한 데 이어 올해 2분기 매출이 전 분기 대비 66% 증가하는 등 잠재력을 입증했다.
서상봉 오렌지플래닛 센터장은 "선발 팀들이 초기 아이디어 발굴부터 본격적인 사업 고도화까지 각 단계에 필요한 프로그램을 통해 유의미한 결실을 보게 되어 기쁘다"며 "졸업 후에도 오렌지패밀리라는 든든한 울타리 안에서 차세대 유니콘 기업으로 도약할 수 있도록 지원을 아끼지 않겠다"고 말했다.
한편 오렌지플래닛은 지난 12년간 400개 이상의 스타트업을 육성했으며, 동문 기업의 누적 기업가치는 4조 800억 원을 돌파했다.
flurry327@newspim.com