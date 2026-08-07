'입추'인데 연일 찜통더위…김성환 기후부 장관 "예측범위 벗어나도 즉시대응"

AI 핵심 요약beta
- 김성환 장관이 7일 나주서 전력수급 점검회의를 열었다.
- 그는 예측 밖 수요에도 즉시 대응해야 한다고 강조했다.
- 전력당국은 폭염 속 최대수요 증가에 대비했다.
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역대 최대전력수요 경신 가능성에 '긴장'
[세종=뉴스핌] 최영수 선임기자 = 김성환 기후에너지부 장관은 7일 "(전력수요가) 예측 범위를 벗어나는 상황에도 즉시 대응할 수 있어야 한다"고 강조했다.
김성환 장관은 이날 오전 나주시에 위치한 한국전력거래소를 찾아 '여름철 전력수급 점검회의'를 개최하고 이같이 언급했다.
이번 회의는 최근 북태평양 고기압과 티베트 고기압의 동시 영향으로 전국적인 폭염과 열대야가 연일 이어지는 가운데, 급변하는 전력수요에 만전을 기하기 위해 마련됐다.
정부와 전력 유관기관은 전력수급을 전망하고 ▲발전기와 송변전설비 운영 현황 ▲기관별 비상대응체계 ▲추가 예비자원 확보 상황 등을 집중 점검했다.
전력당국은 여름 휴가가 마무리되는 8월 둘째 주부터 산업체 조업률이 회복되면서 전력수요가 점차 증가할 것으로 전망하고 있다. 특히 폭염과 열대야가 장기간 지속될 경우 역대 최대전력수요(97.1GW, ′24.8.20)를 경신할 가능성도 배제하지 않고 있다.
다만, 전력당국은 지난 6월 발표한 '여름철 전력수급 전망 및 대책'을 통해 올 여름 최대전력수요가 98.8GW까지 증가할 가능성에 대비해 공급능력을 사전에 확보했다.
이에 따라 예기치 못한 추가 수요 급증이나 발전설비 연쇄 고장 등이 발생하지 않는 한 안정적 예비력 관리가 가능할 것으로 전망하고 있다.
아울러, 전력 유관기관은 전력설비 고장 최소화를 위해 여름철 전력수급 대책기간 동안 폭염과 집중호우에 대비해 취약한 곳을 지속적으로 점검하는 한편, 설비가 고장날 경우 신속한 복구가 이루어질 수 있도록 비상복구 체계를 가동하고 있다.
김성환 기후부 장관은 "이번 폭염에는 과거의 경험에만 의존하기보다 기상과 전력수요의 변화를 면밀히 분석하고, 예측 범위를 벗어나는 상황에도 즉시 대응할 수 있어야 한다"고 강조했다.
그는 이어 "수요 급증과 발전기 고장 등 상황별 대응 절차가 현장에서 차질 없이 작동하는지 다시 한번 점검해 달라"고 당부했다.
dream@newspim.com