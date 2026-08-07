우리자산운용, MMF 순자산 30조 돌파…증시 급락에 업계 1위

AI 핵심 요약beta
- 우리자산운용이 7일 MMF 순자산 30조원을 넘겼다.
- 7월 증시 급락에 기관 단기자금이 MMF로 몰렸다.
- 우리큰만족신종MMF6호가 5년 수익률 1위를 기록했다.
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[서울=뉴스핌] 이정아 기자 = 우리자산운용이 머니마켓펀드(MMF) 순자산 30조원을 돌파하며 업계 1위에 올랐다. 7월 국내 증시 급락으로 시장 변동성이 확대되자 기관투자가를 중심으로 단기 대기자금이 MMF로 몰린 영향이다.
우리자산운용은 지난 5일 기준 MMF 순자산이 30조4255억원을 기록했다고 7일 밝혔다. 지난달에만 7조8827억원이 유입되며 순자산 규모가 30조원을 넘어섰다. 이는 올해 상반기 월평균 유입액(7657억원)의 10배를 웃도는 규모다.
MMF는 만기 1년 미만의 국공채와 기업어음(CP), 양도성예금증서(CD) 등에 투자하는 대표적인 초단기 금융상품이다. 하루만 맡겨도 수익이 발생하고 환매가 자유로워 증시 변동성이 커질 때 대기자금이 몰리는 '안전자산'으로 꼽힌다.
자금 유입은 기관투자가가 주도했다. KG제로인에 따르면 '우리큰만족법인MMF1호(국공채)'에는 4조5491억원, '우리큰만족신종MMF3호'에는 3조2946억원이 각각 유입됐다.
문희섭 우리자산운용 법인영업본부장은 "안정성을 중시한 고객은 국공채형 MMF를, 보다 높은 수익률을 원하는 고객은 신종형 MMF를 선택했다"고 설명했다.
시장 불안이 커진 점도 MMF로 자금이 이동한 배경으로 꼽힌다. 7월 코스피가 약 22% 급락하면서 단기 대기자금이 MMF로 유입됐고, 같은 기간 자산운용업계 전체 MMF 순자산은 27조8720억원 증가했다. 이 가운데 약 25%가 우리자산운용으로 유입됐다.
운용 성과도 자금 유입을 뒷받침했다. 우리큰만족신종MMF6호는 최근 5년 수익률 18.10%를 기록해 전체 MMF 가운데 가장 높은 성과를 냈다. 최근 3개월과 6개월, 1년 수익률도 모두 1위를 기록했다. 우리큰만족법인MMF1호(국공채)와 우리큰만족신종MMF3호 역시 장기 수익률에서 경쟁력을 보였다.
박찬곤 우리자산운용 MMF팀장은 "최근 은행과 기금뿐 아니라 단기 자금 운용 수요가 늘어나면서 성과가 우수한 펀드로 자금이 집중됐다"며 "앞으로도 안정성과 유동성을 바탕으로 차별화된 수익률을 제공할 수 있도록 운용 역량을 강화하겠다"고 말했다.
plum@newspim.com