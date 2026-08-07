KDB생명 본입찰 3파전…한화·흥국·한투 참여

AI 핵심 요약beta
- 한화생명·흥국생명·한국투자금융지주가 7일 KDB생명 본입찰에 참여했다.
- 삼성생명과 교보생명은 본입찰을 포기하며 경쟁은 3파전으로 좁혀졌다.
- 산업은행은 자본 확충 규모와 가격 등을 종합해 우선협상자를 고를 예정이다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
자본확충 규모·인수가격이 변수...최종 성사까지 변수 남아
[서울=뉴스핌] 이윤애 기자 = KDB생명 매각 본입찰에 한화생명과 흥국생명, 한국투자금융지주가 참여했다. 예비 입찰에 참여했던 삼성생명과 교보생명은 빠지면서 최종 경쟁 구도는 3파전으로 압축됐다.
7일 금융권에 따르면 한국산업은행과 매각 주관사인 삼일회계법인이 이날 진행한 KDB생명 본입찰에 한화생명, 흥국생명, 한국투자금융지주가 최종 인수제안서를 제출했다.
지난 6월 예비입찰에는 삼성생명·한화생명·교보생명 등 생명보험업계 '빅3'와 흥국생명, 한국투자금융지주 등 5곳이 참여했다. 하지만 실사 이후 삼성생명과 교보생명이 본입찰에 불참하면서 3곳만 최종 인수전에 남았다.
흥국생명은 외형 확대 차원에서 KDB생명 인수에 적극적인 모습을 보여왔고, 한국투자금융지주도 금융 포트폴리오 확대를 위해 보험사 인수를 검토해왔다. 한화생명은 최근 애큐온캐피탈 인수 우선협상대상자로 선정됐음에도 KDB생명 본입찰에 참여했다.
KDB생명 매각은 이번이 일곱 번째 도전이다. 산업은행은 2014년부터 여러 차례 매각을 추진했지만 우선협상대상자 선정 이후 대주주 적격성이나 추가 자금 부담 등의 문제로 거래가 무산돼 왔다.
이번 거래의 최대 변수는 인수 이후 필요한 자본 확충 규모와 인수 가격이 될 전망이다. 산업은행은 입찰 가격과 자금조달 능력, 자본 확충 계획, 거래 종결 가능성 등을 종합 평가해 우선협상대상자를 선정할 예정이다.
yunyun@newspim.com