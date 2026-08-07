IPARK현대산업개발, 노원구 어르신에 삼계탕 배식 봉사

AI 핵심 요약beta
- IPARK현대산업개발이 7일 어르신 삼계탕 배식 봉사했다
- 서울 노원구 월계복지관서 어르신 안부도 살폈다
- 해피빈 모금 후원금으로 삼계탕 마련했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
해피빈 모금으로 2주 만에 후원금 마련
[서울=뉴스핌] 박우진 기자 = IPARK현대산업개발은 7일 어르신들을 위한 삼계탕 배식 봉사활동을 진행했다.
IPARK현대산업개발 임직원들은 이날 서울 노원구 월계종합사회복지관에서 지역 어르신들에게 삼계탕을 전달하며 어르신들의 안부를 살폈다.
전달식에는 신왕섭 IPARK현대산업개발 실장을 비롯한 임직원들과 오동준 월계종합사회복지관장이 참석했다.
이날 제공된 삼계탕은 지난달 10일 개설한 해피빈 모금함을 통해 마련한 후원금으로 준비됐다. 시민들의 적극적인 참여로 약 2주만에 목표 모금액을 달성했다.
IPARK현대산업개발 직원은 "무더운 날씨 속에서 어르신들께 따뜻한 한 끼를 전해드릴 수 있어 뜻깊은 시간이었다"고 말했다.
IPARK현대산업개발은 지역사회와 함께 환경정화 활동, 취약계층 지원, 주거환경 개선사업 등 다양한 사회공헌 활동을 지속해서 추진하고 있다.
중랑천 환경정화 활동과 강서습지 생태환경 보전 활동, 교육복지 지원, 복지관 배식 봉사 등 임직원 참여형 사회공헌 프로그램을 이어가고 있다.
krawjp@newspim.com