반도체공학회 "R&D직 주 52시간제 개선해야…기술격차 확대 막아야"

AI 핵심 요약beta
- 반도체공학회가 7일 연구개발직 주52시간제 개선을 촉구했다.
- 학회는 AI 반도체 경쟁 속 유연한 근무가 필요하다고 밝혔다.
- 성과 중심 평가와 보상·건강관리 장치도 함께 요구했다.
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메가특구특별법 계기 특례 촉구…"AI 반도체 경쟁 골든타임"
[서울=뉴스핌] 조민교 기자 = 반도체공학회가 반도체 연구개발(R&D) 인력에 대한 주 52시간제 개선을 촉구했다. 인공지능(AI) 반도체 경쟁이 격화하는 상황에서 획일적인 근로시간 규제가 연구개발 경쟁력을 떨어뜨릴 수 있는 만큼 자율적이고 유연한 근무 환경이 필요하다는 주장이다.
반도체공학회는 7일 연구개발직 주52시간제 특례에 대한 입장문을 통해 '연구개발직 주 52시간제 특례에 대한 입장문'을 내고 "창의적인 연구개발을 위해서는 온전히 몰입할 수 있는 자율적인 환경이 뒷받침돼야 한다"며 "연구개발직에 일률적이고 경직적인 주 52시간제를 적용하는 것은 바람직하지 않다"고 밝혔다.
학회는 연구개발 특성상 프로젝트 단계에 따라 특정 시기에 집중적인 업무가 필요한 만큼 근무시간보다 성과를 중심으로 평가하는 체계가 필요하다고 강조했다. 다만 성과 중심 제도가 근로자에게 부담으로 작용하지 않도록 충분한 보상과 지원, 건강관리와 함께 제도 악용을 막을 장치도 마련해야 한다고 덧붙였다.
특히 현재 메모리 반도체 호황에 안주할 경우 미국과 중국 등 경쟁국에 추격당할 수 있다고 경고했다. 메모리 분야의 기술 격차를 확대하고 시스템 반도체 경쟁력까지 끌어올리려면 연구개발 인력의 창의성을 최대한 발휘할 수 있는 제도로 전환해야 한다는 설명이다.
학회는 "회원들이 여러 해 동안 연구개발직 주 52시간제 개선을 요구해왔다"며 "이번 메가특구특별법 제정을 계기로 반드시 개선이 이뤄지기를 소망한다"고 밝혔다.
이어 "2026년은 AI 대전환과 전 세계적인 반도체 투자 확대로 중대한 시기"라며 "산·학·연·정이 힘을 모아 대한민국이 첨단 반도체 기술을 선도할 수 있도록 해야 한다"고 강조했다.
mkyo@newspim.com