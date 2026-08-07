현대카드, 박재범·실리카겔 등 8~9월 공연 라인업 공개

AI 핵심 요약beta
- 현대카드가 7일 8·9월 공연과 문화 프로그램을 공개했다.
- 박재범·실리카겔 공연 선예매와 페퍼톤스·이현준 무대를 마련했다.
- 한남동 문화공간서 오티스 림 토크 등도 진행한다.
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[서울=뉴스핌] 이윤애 기자 = 현대카드는 8월과 9월 박재범, 실리카겔, 페퍼톤스 등 국내외 아티스트들의 공연과 문화 프로그램을 선보인다고 7일 밝혔다.
현대카드는 회원 대상 공연 문화 브랜드 '러브드 바이 현대카드(Loved by Hyundai Card)'를 통해 박재범과 실리카겔 공연의 선예매 혜택을 제공한다.
오는 29일과 30일 서울 잠실실내체육관에서는 2026 제이팍 월드 투어 'SERENADES & BODY ROLLS IN SEOUL : THE REPLAY'가 열린다. 박재범 월드투어의 시작을 알리는 국내 단독 공연으로 새로운 세트리스트와 연출, 스페셜 게스트를 선보일 예정이다.
다음 달 26일과 27일에는 서울 KSPO DOME에서 실리카겔 공연이 열린다. 실리카겔의 첫 아시아 투어를 시작하는 공연이자 데뷔 후 처음으로 KSPO DOME 무대에 오르는 자리다. 발매를 앞둔 정규 3집의 라이브 무대도 처음 공개한다.
서울 한남동 일대에 위치한 현대카드 문화공간에서도 다양한 음악 프로그램이 진행된다.
현대카드 언더스테이지에서는 8일과 9일 '유희열 Curated 26 페퍼톤스'가 열린다. 이번 공연은 페퍼톤스 전국 클럽 투어의 앙코르 무대로 마련됐다.
이어 28일에는 '손민수 Curated 30 이현준'이 개최된다. 트럼페터 이현준이 피아니스트 김미정과 함께 무대에 오른다.
현대카드 뮤직 라이브러리에서는 14일 '바이닐 토크 with 오티스 림'을 진행한다. 알앤비와 팝을 기반으로 활동하는 오티스 림이 팬들과 음악을 함께 듣고 자신의 음악 세계에 대해 이야기를 나눌 예정이다.
현대카드 또는 DIVE 회원은 현대카드 문화공간과 관련 프로그램을 이용할 수 있다. 세부 이용 방법과 일정은 현대카드 DIVE 인스타그램과 DIVE 앱에서 확인할 수 있다.
yunyun@newspim.com