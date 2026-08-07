깊이가 다른 글로벌 투자 정보 GAM - 맛보기편 (8/7)

AI 핵심 요약beta
- JX금속이 7일 AI 칩 배선 소재 시장 60%를 장악했다
- 스페이스X가 텍사스 테라팹에 발전소 건설을 추진했다
- 알파벳은 250억달러 회사채 발행에 수요 호조를 보였다
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고품격 글로벌 투자 매체 GAM(Global Asset Management)이 8월7일 제공한 콘텐츠입니다.
[반도체 진주, 일본서 캐다] JX금속 ①AI 칩 배선 소재 60% 장악
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[미국 특징주] 허니웰에어로, 한때 26% 폭락…매출 전망 하향 후폭풍
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[미국 특징주] 알파벳, 250억달러 회사채 발행…수요 호조
[미국 특징주] 드래프트킹스, 예측시장 공세 속 이익 기대치 미달
화려한 스타십 뒤의 AADX ① 극한의 우주 환경을 돌파하는 소재
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[미국 특징주] 엑손모빌, 카샤간 유전 800억 달러 확장 투자
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