인도, 바이오가스 생산에 3.5조원 투입키로...'에너지 자립' 일환

AI 핵심 요약beta
- 인도 정부가 7일 바이오가스 확대에 3조5000억 원을 투입했다.
- 2035/36년까지 CBG 생산을 현재의 10배로 늘리기로 했다.
- 에너지 수입 의존도와 탄소중립 부담을 줄이려는 구상이다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
중동 전쟁에 따른 글로벌 에너지 대란이 바이오가스 생산 등 자극
[방콕=뉴스핌] 홍우리 특파원 = 인도가 바이오가스 생산에 3조 5,000억 원을 투입하기로 했다. 심해 유전 개발에 대규모 자금을 투입하기로 한 직후 나온 결정으로, 에너지 자립에 박차를 가하는 모습이다.
7일(현지 시각) NDTV 등 인도 매체에 따르면, 인도 정부는 압축바이오가스(CBG) 생산 증대를 위해 2,373억 1,000만 루피(약 3조 5,359억 원)를 투입하는 계획을 전날 승인했다.
인도 국내 CBG 생산량을 현 회계연도(2026/27 회계연도, 2026년 4월~2027년 3월)에서 10년 뒤인 2035/36 회계연도까지 약 10배로 확대하는 것이 이번 계획의 목표로, 인도 정부는 이러한 장기 계획을 통해 민간 투자를 유도하고, 전국적인 대형 천연가스 배관망에 직접 연결함으로써 농가 폐기물로 만든 바이오가스를 국가 핵심 에너지원으로 안착시킨다는 방침이다.
CBG는 농업 잔여물과 가축 분뇨, 사탕수수 폐기물, 도시의 유기성 폐기물 등을 이용해 생산된다. 천연가스와 같은 특성을 지녀 압축천연가스(CNG)와 파이프라인천연가스(PNG) 등으로 구성된 인도의 기존 가스 공급망에 활용될 수 있다.
계획을 주도하는 석유천연가스부는 기존 CBG 사업들을 통합하고, 이미 가동 중인 200여 개 CBG 공장 시설을 확대할 예정이다.
도시가스 공급 업체들은 생산된 CBG를 구매한 뒤 정부의 의무적인 CBG 혼합비율에 따라 CNG나 PNG와 혼합해 소비자에 공급한다. 혼합비율은 2026/27 회계연도에 3%, 다음 회계연도에 4% 등 단계적으로 높아진다.
석유천연가스부는 전날 성명에서 "이번 CBG 생산 확대 계획은 인도 청정에너지 생산 여정의 결정적인 순간으로 기록될 것"이라고 강조했다.
한편, 세계 3위 원유 수입국이자 2위 액화석유가스(LPG) 수입국, 5위의 액화천연가스(LNG) 수입국인 인도는 최근 에너지 수입 의존도를 낮추기 위해 노력 중이다. 지난 2월 말 발발한 중동 전쟁 여파로 글로벌 에너지 공급망에 차질이 빚어지고 가격이 급등, 에너지 수급에 어려움을 겪고 재정 부담이 커진 가운데서다.
이와 함께 오는 2070년까지 탄소 중립 목표를 달성하겠다는 목표 또한 바이오가스 생산 확대의 필요성을 부각시켰다.
인도 정부는 앞서 이달 2일 심해 유전 개발을 위해 13조 원 규모의 예산안을 승인하기도 했다.
hongwoori84@newspim.com