LG 엑사원, 구글·알리바바 제쳤다…산업 예측 AI 잇단 세계 1위

AI 핵심 요약beta
- LG AI연구원이 7일 엑사원 Tabular·Forecast가 SOTA를 기록했다
- 엑사원 Tabular는 TabArena 범주형 예측서 종합 1위에 올랐다
- 엑사원 Forecast는 GIFT-Eval 제로샷 부문서 1위를 차지했다
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[서울=뉴스핌] 조민교 기자 = LG AI연구원이 개발한 산업 데이터 예측 인공지능(AI) 모델이 글로벌 성능 평가에서 잇달아 최고 성능을 기록했다.
7일 LG는 표 데이터를 예측하는 '엑사원 Tabular'와 시간의 흐름에 따른 미래 데이터를 예측하는 '엑사원 Forecast'가 각각 글로벌 리더보드에서 최고 성능(SOTA)을 달성했다고 밝혔다. 글로벌 리더보드는 화학과 의료, 금융, 제조, 영업·마케팅 등 산업 현장에서 생성되는 실제 데이터를 활용해 AI 파운데이션 모델의 예측 성능을 평가한다.
엑사원 Tabular는 표 데이터 예측 능력을 평가하는 글로벌 리더보드 '탭아레나(TabArena)'의 범주형 데이터 예측 부문에서 종합 1위를 기록했다.
평가 점수인 ELO는 1760점으로, 구글이 공개한 'TabFM'의 1749점을 앞섰다. 정상·불량처럼 두 가지 범주를 예측하는 이진형 부문과 세 가지 이상의 결과를 분류하는 다중 범주형 예측 부문에서 모두 높은 평가를 받았다.
엑사원 Tabular는 표 형태의 합성 데이터를 대규모로 학습한 정형 데이터 파운데이션 모델이다. 표를 텍스트로 변환해 분석하는 범용 언어모델과 달리 행과 열의 구조와 데이터 간 관계를 직접 분석하는 방식이다.
새로운 데이터가 주어질 때마다 모델 전체를 다시 학습할 필요가 없고, 적은 양의 데이터로도 새로운 문제에 대응할 수 있다는 게 LG AI연구원의 설명이다. 일부 데이터가 빠진 결측치가 발생해도 남아 있는 정보의 관계를 분석해 예측을 수행한다.
LG AI연구원은 올해 하반기 제조, 바이오·헬스케어, 금융 등 3개 분야에서 엑사원 Tabular의 개념검증(PoC)을 진행할 계획이다.
제조 분야에서는 배터리 셀의 전압과 내부저항 등 검사 데이터를 기반으로 불량 여부를 예측하고, 바이오·헬스케어에서는 임상 데이터를 활용해 질병 위험도와 치료 반응을 분석하는 방식이다. 금융 분야에서는 연체와 부도, 이상 거래 발생 가능성 예측에 활용한다.
시계열 파운데이션 모델인 엑사원 Forecast도 세일즈포스가 개발한 글로벌 리더보드 'GIFT-Eval'에서 높은 평가를 받았다.
엑사원 Forecast는 AI가 처음 접하는 분야의 데이터를 추가 학습 없이 예측하는 '제로샷' 부문에서 구글과 알리바바 등의 모델을 제치고 1위를 기록했다. AI가 데이터를 스스로 분석하고 예측하는 '에이전틱 AI' 부문에서는 2위에 올랐다.
엑사원 Forecast는 인터넷과 판매, 에너지, 경제, 헬스케어, 교통 등 산업 데이터와 현실 세계를 모사한 2조개 규모의 가상 시계열 데이터를 학습했다.
LG AI연구원은 계절별 제품 수요와 리튬 등 원자재 가격을 예측하는 모델을 LG전자, LG에너지솔루션 등 계열사 업무에 적용해왔다. 올해부터는 코스콤, 런던증권거래소그룹과 함께 한국과 미국에 상장된 약 8000개 종목을 분석해 예측 점수와 코멘터리를 제공하는 서비스도 운영하고 있다.
LG AI연구원은 정형·시계열 데이터 외에도 의료와 로봇 분야로 산업 특화 파운데이션 모델의 적용 범위를 확대하고 있다. 병리학 모델 '엑사원 패스'를 기반으로 암 진단과 의료진의 의사결정을 지원하는 AI를 개발하고 있으며, 시각 정보를 바탕으로 로봇의 작업을 제어하는 로봇 파운데이션 모델도 개발 중이다.
mkyo@newspim.com