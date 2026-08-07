경제6단체, 세제개편안 환영…"국내 생산·투자 확대에 도움"

AI 핵심 요약beta
- 경제6단체가 7일 국내생산세액공제 신설을 환영했다.
- 생산단계 세제지원 확대로 첨단산업 국내기반을 지켰다.
- 세부기준 조속 마련과 투자·일자리 확대를 촉구했다.
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[서울=뉴스핌] 이찬우 기자 = 경제6단체가 정부의 2026년 세제개편안에 포함된 국내생산세액공제 신설을 환영했다. 투자 단계에 집중됐던 세제지원을 생산 단계까지 확대해 첨단산업의 국내 생산기반과 일자리를 지키는 데 도움이 될 것이라는 평가다.
경제6단체는 7일 공동 성명을 통해 "산업 현장의 의견을 반영해 국내 생산기반 확충을 위한 국내생산세액공제를 신설하기로 한 것을 환영한다"고 밝혔다.
경제계는 세계 각국이 첨단산업 생산기반을 자국에 유치하기 위한 경쟁을 벌이는 상황에서 이번 제도가 국내 기업의 생산기반 확충에 도움이 될 것으로 기대했다.
특히 반도체와 이차전지, 태양광·풍력발전, 핵심소재, AI 로봇부품 등 전략산업의 국내 생산과 일자리 유지에 긍정적인 효과를 낼 것으로 내다봤다.
다만 제도가 현장에서 조기에 효과를 낼 수 있도록 후속 조치가 필요하다고 강조했다. 경제6단체는 "정부가 적격품목과 기준공제액 등 세부 기준을 조속히 마련해주기를 바란다"고 밝혔다.
이와 함께 5극3특 지방주도 성장을 위한 생산지역별계수 도입과 석유화학 산업 사업재편 과정의 법인세 지원도 균형성장과 산업 구조전환에 기여할 것으로 평가했다.
경제6단체는 "이번 세제개편안에 발맞춰 혁신과 투자를 이어가며 국내 생산 확대와 양질의 일자리 창출에 매진하겠다"고 밝혔다.
chanw@newspim.com