에어프레미아, 호치민 노선 재개...3년 2개월 만

AI 핵심 요약beta
- 에어프레미아가 11월 5일 인천~호치민 운항을 재개했다.
- 해당 노선은 2023년 9월 종료 뒤 3년 2개월 만이다.
- 주 5회 운항하며 8월 10일 예매를 시작했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
8월 10일부터 판매 시작
[서울=뉴스핌] 심재민 인턴기자 = 국내 항공사 에어프레미아가 오는 11월 5일부터 인천~호치민 노선 운항을 재개한다고 7일 밝혔다. 지난 2023년 9월 운항을 종료한 이후 약 3년 2개월 만이다.
에어프레미아는 해당 노선을 주 5회(월·수·목·토·일) 운항한다. 인천국제공항에서 오후 6시40분 출발해 현지시각 오후 11시 호치민 떤선녓 국제공항에 도착하며, 돌아오는 항공편은 현지에서 월·화·목·금·일 오전 0시30분 출발해 오전 7시40분 인천국제공항에 도착한다. 단, 운항 스케줄은 정부 인가에 따라 일부 변동될 수 있다.
에어프레미아는 이번 재운항을 통해 인천을 경유하는 미주 노선 환승 수요를 확대하는 한편, 항공화물 수요가 높은 호치민 시장을 기반으로 여객과 화물 경쟁력을 함께 강화할 계획이다. 여유로운 일반석이 특징인 보잉 787-9 드림라이너를 투입해 운항할 예정이다.
항공권은 8월 10일 오전 10시부터 에어프레미아 홈페이지에서 구매할 수 있다. 에어프레미아는 호치민 노선 재운항을 기념해 17일까지 전 클래스 대상 최대 15% 할인 혜택을 제공하는 프로모션을 진행한다. 예약 시 할인코드 입력란에 'SGNNEW15'를 입력하면 할인 혜택을 받을 수 있으며, 할인 적용 대상 탑승기간은 취항일부터 내년 3월 27일까지다.
에어프레미아 관계자는 "호치민은 비즈니스와 관광 수요는 물론 미주 노선과의 연결성이 뛰어난 전략 노선"이라며 "앞으로도 고객 수요를 반영한 노선 운영과 환승 네트워크 확대를 통해 고객 편의와 경쟁력을 함께 높여 나가겠다"고 말했다.
flurry327@newspim.com