전국 그늘막 4만개 육박 7년 새 7배 늘었다...폭염 대책비는 8.6배 증가

AI 핵심 요약beta
- 행안부가 7일 전국 그늘막이 3만9514개라고 밝혔다.
- 스마트 그늘막도 9163개로 빠르게 늘었다.
- 정부가 폭염 대응시설 확대와 지원을 강화했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 김지나 기자 = 폭염이 장기화하면서 횡단보도와 보도 등에서 시민들이 더위를 피할 수 있도록 설치된 그늘막이 전국 4만개에 육박한 것으로 나타났다. 2019년과 비교하면 약 7배로 늘어난 규모다.
행정안전부는 전국에 설치된 폭염 저감시설 그늘막이 총 3만9514개로 집계됐다고 7일 밝혔다. 이 가운데 일반 접이식 그늘막은 3만351개, 기온과 바람 등을 감지해 자동으로 작동하는 스마트 그늘막은 9163개다.
전국 그늘막은 행안부가 최초로 전수조사를 실시한 2019년 5662개에서 2020년 1만4127개, 2022년 2만4144개, 2024년 3만2196개, 지난해 3만4552개로 꾸준히 증가했다. 올해는 3만9514개까지 늘면서 2019년의 약 7배 수준이 됐다.
지역별로는 경기도가 1만5221개로 가장 많았다. 이어 서울 4958개, 인천 2521개, 전남광주 2251개, 충남 1915개, 경남 1750개 등의 순이었다.
특히 정보통신기술을 접목한 스마트 그늘막이 빠르게 확산하고 있다. 스마트 그늘막은 2020년 770개에서 2022년 2978개, 2024년 5783개, 지난해 7636개를 거쳐 올해 9163개로 증가했다.
지방정부들은 지역 여건에 따라 다양한 형태의 그늘막도 도입하고 있다. 서울 광진구는 기온과 바람을 감지하는 스마트 그늘막을 운영하고 있으며 부산 북구는 물안개 분사장치인 '쿨링포그'를 결합한 그늘막을 설치했다.
충남 천안시는 어린이보호구역의 '옐로우카펫'과 연계한 노란색 그늘막을 설치했고, 고령자를 위한 원형 의자 겸용 그늘막도 등장했다.
국내 그늘막은 2006년 여름 평창 등 수해 이재민의 임시조립주택에 검정색 차양막 등을 설치하면서 개념이 처음 도입됐다. 도심 보행자를 위한 그늘막은 2015년 서울 서초구가 횡단보도 앞에 파라솔 형태의 접이식 '서리풀 원두막'을 설치하면서 본격적으로 확산했다.
정부도 그늘막 등 생활밀착형 폭염 저감시설 확대를 위해 지방정부에 재난안전특별교부세를 지원하고 있다. 폭염 대책비는 2019년 35억원에서 지난해 500억원으로 늘었으며 올해는 300억원이 지원됐다.
행안부는 올해 기상 관측이 시작된 1904년 이후 122년 만의 최고기온을 경신하는 등 폭염이 이어지고 있는 만큼 범정부 대응체계를 유지한다는 방침이다. 올해 처음 도입된 폭염 중대경보가 확대됨에 따라 중앙재난안전대책본부 2단계도 가동하고 있다.
김광용 행안부 재난안전관리본부장은 "기후변화로 폭염이 일상화된 지금 국민의 생명과 안전을 지키는 것은 정부의 가장 중요한 책무"라며 "그늘막과 같은 생활밀착형 폭염저감시설을 지속적으로 확충해 국민 누구나 일상 속에서 폭염으로부터 안전을 체감할 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.
abc123@newspim.com