"취약계층에 더 가혹한 여름"…구윤철, 쪽방촌 폭염 대응상황 점검

AI 핵심 요약beta
- 구윤철 부총리가 7일 창신동 쪽방촌을 찾았다
- 폭염 대응시설과 취약계층 생활환경을 점검했다
- 정부는 공용에어컨·쉼터 지원을 계속하겠다고 했다
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"취약계층 혹서기 안전 지원 지속
[세종=뉴스핌] 오종원 기자 =폭염중대경보가 발효되는 등 무더위가 이어지면서 쪽방촌 주민 등 취약계층의 여름철 안전 우려가 커지고 있다. 이에 정부는 서울 종로구 창신동 쪽방촌을 찾아 공용에어컨과 무더위쉼터 등 폭염 대응시설 가동 상황을 점검하고 현장 지원을 이어가기로 했다.
재정경제부는 구윤철 부총리 겸 재경부 장관이 7일 오전 창신동 쪽방촌을 방문해 거주자들의 생활환경을 점검하고 현장 관계자들을 격려했다고 밝혔다.
이번 방문은 여름철 더위에 취약한 쪽방촌 주민의 건강과 생활여건을 살피고 폭염 대응상황을 점검하기 위해 마련됐다.
구 부총리는 먼저 쪽방 주민에게 생필품과 냉방용품 등을 제공하는 온기창고 4호점을 방문해 이용 현황을 들었다. 이어 쪽방촌 공용에어컨과 안개형 냉각장치인 쿨링포그 가동 상황을 확인했다.
이후 인근에 홀로 사는 어르신 가정을 찾아 건강 상태와 냉방시설 이용 여부 등을 살폈다. 구 부총리는 폭염경보 발효 등 더위가 극심할 때는 공용에어컨과 무더위쉼터를 이용해 달라고 당부했다.
구 부총리는 쪽방상담소도 방문해 무더위쉼터와 목욕실 등 공용시설을 둘러봤다. 또 여름철 쪽방 주민을 위해 정기적인 안부 확인과 공용시설 관리에 나선 현장 관계자들에게 감사의 뜻을 전했다.
구 부총리는 "모두가 더운 여름이지만, 쪽방촌 주민 등 취약계층에게는 더욱 가혹하다"며 "정부는 폭염 취약계층이 안전하게 혹서기를 지날 수 있도록 관심과 지원을 지속하겠다"고 말했다.
jongwon3454@newspim.com