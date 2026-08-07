유의동 국토위원장 "주택 공급 지지부진...숫자보다 실천 가능한 대책이 중요"

AI 핵심 요약beta
- 유의동 위원장은 7일 정부에 실천 가능한 주택대책을 촉구했다.
- 지난 1월 6만호 대책이 지지부진해 신뢰가 떨어질 수 있다고 했다.
- 그는 수요 자극 속 공급부족이 커져 부동산이 더 악화될 수 있다고 했다.
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[서울=뉴스핌] 배정원 기자 = 정부가 추가 주택 공급대책 발표를 앞둔 가운데 국민의힘 소속 유의동 국토교통위원회 위원장은 7일 "실천 가능한, 실현성 있는 대책을 구체적으로 발표해야 한다"고 촉구했다.
유 위원장은 이날 MBC 라디오 '김종배의 시선집중'에 출연해 "지난 1월에도 약 6만호 공급대책을 발표했지만 아직 지지부진한 상황"이라며 "여기에 실천이 이뤄지지 않는 숫자만 계속 발표된다면 정부 정책에 대한 신뢰가 더욱 떨어질 수 있다"며 이같이 밝혔다.
유 위원장은 "공급은 더 부족하다고 생각하게 되고 수요는 억제하고 있는데 수요를 자극하는 환경은 더 강화되고 있다"며 "부동산 문제가 훨씬 더 어려운 쪽으로 흘러가지 않을까"라고 전망했다.
그는 "지자체장과 정부 당국자가 이야기한 만큼 실효성 있는 대책이 나오기를 기대한다"면서도 "이 국면에서 국토교통부 장관의 모습은 보이지 않고 정책실장만 전면에 나서는 것은 적절한지 의문"이라고 지적했다.
김용범 청와대 정책실장이 언급한 '닥치고 공급' 기조에 대해서는 "공급의 중요성을 강조한다는 측면에서는 맞지만 얼마 전에는 수요 억제가 최선의 과제인 것처럼 말하지 않았느냐"며 "일희일비하지 말고 차분하게 종합적인 대책을 만들어서 발표하는게 좋을 것 같다"고 말했다.
jeongwon1026@newspim.com