엑스플러스, '갤럭시 Z 플립8·폴드8' 전용 액세서리 출시

AI 핵심 요약beta
- 엑스플러스가 7일 갤럭시 Z 플립8·폴드8 전용 액세서리를 선보였다.
- 미러 마그넷 케이스 등 Qi2 기반 조합형 제품으로 구성했다.
- 디즈니·카카오 IP와 신기능을 더해 사업 경쟁력을 강화했다.
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[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 라이프스타일 기업 엑스플러스가 삼성전자의 최신 폴더블 스마트폰 갤럭시 Z 플립8 및 갤럭시 Z 폴드8 공식 출시일에 맞춰 전용 액세서리를 선보였다고 7일 밝혔다.
회사에 따르면 신제품은 미러 마그넷 케이스를 중심으로 자개 마그넷 케이스, 갤럭시 Z 플립8 플립수트 카드 with 케이스, 마그넷 카드 월렛, 마그넷 미러 스탠드, 갤럭시 버즈4·버즈4 프로 전용 마그넷 스탠드 케이스 등으로 구성됐다.
미러 마그넷 케이스는 미러 디자인을 적용했으며 Qi2 기반 마그넷 기능을 지원한다. 사용자는 마그넷 케이스에 카드 월렛, 미러 스탠드, 버즈 케이스 등 다양한 액세서리를 부착해 사용 환경과 취향에 따라 자유롭게 조합할 수 있다.
제품 라인업에는 월트디즈니 컴퍼니 코리아와 협업한 제품과 카카오프렌즈 춘식이, 핑구, 호빵맨 등 캐릭터 IP를 적용한 제품이 포함됐다. 특히 핑구와 호빵맨은 삼성 모바일 액세서리 제품군에 처음 적용되는 IP다. 디즈니 협업 제품은 '미키 마우스' 캐릭터를 한국 전통 자개 스타일로 디자인한 자개 마그넷 케이스로, 전통 공예에서 영감을 받은 은은한 광택과 현대적 디자인을 결합했다.
갤럭시 Z 플립8 플립수트 카드 with 케이스는 NFC 기능을 활용해 플렉스 윈도우에서 캐릭터 콘텐츠가 재생되는 사용자 경험을 제공한다. 마그넷 카드 월렛은 최대 2장의 카드를 수납할 수 있으며, 마그넷 미러 스탠드는 거울과 스탠드 기능을 동시에 제공한다.
엑스플러스 관계자는 "모바일 액세서리는 단순한 보호 기능을 넘어 개성과 취향을 표현하는 라이프스타일 제품으로 진화하고 있다"며 "다양한 IP와 차별화된 디자인, 기능성을 결합한 제품을 지속 선보이며 모바일 액세서리 사업 경쟁력을 강화해 나갈 계획"이라고 말했다.
nylee54@newspim.com