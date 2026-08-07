대상, 청정원 동물복지 청정유정란 3만5775알 기부

AI 핵심 요약beta
- 대상이 7일 세종시 복지시설 51곳에 계란 3만5775알을 기부했다
- 지난 6일 전달식에는 축산환경관리원과 세종시사회복지협의회가 참석했다
- 대상은 2023년 협약 후 올해까지 계란 약 10만4천알을 기부했다
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[서울=뉴스핌] 심재민 인턴기자 = 대상이 축산환경관리원, 세종시 사회복지협의회와 함께 세종시 사회복지시설 51곳에 '청정원 동물복지 청정유정란' 3만5775알을 기부했다고 7일 밝혔다.
지난 6일 오전 세종시 사회복지협의회에서 열린 기부 물품 전달식에는 문홍길 축산환경관리원장, 김부유 세종시사회복지협의회장, 이태성 대상 계란BO장 등이 참석했다.
대상은 지난 2023년 축산환경관리원과 '기업참여를 통한 축산환경개선 기여 업무협약'을 맺었다. 협약은 납품 농가의 시설 개선을 위한 지원과 정기적인 달걀 기부 등을 골자로 한다.
이번 기부는 축산환경관리원과 맺은 업무협약의 일환으로, 특히 올해는 협약 체결 이후 단일 기부 기준으로 가장 많은 양의 계란을 전달했다. 계란은 취약계층의 건강한 식생활 지원을 위해 세종시 내 아동센터와 요양원, 장애인복지관 등 복지시설 51곳에 전달할 예정이다.
이태성 대상 계란BO장은 "협약 체결 이후 가장 큰 규모로 계란을 기부하게 된 만큼 폭염으로 어려움을 겪는 이웃들에게 조금이나마 도움이 되길 바란다"며, "앞으로도 친환경 축산농가와의 상생을 강화하고, 건강한 먹거리 나눔을 통해 지역사회 복지 증진에도 기여해 기업의 사회적 책임을 다하겠다"고 말했다.
한편, 대상은 지난 2023년 협약 체결 이후 올해까지 총 6회에 걸쳐 세종시 사회복지시설에 계란 약 10만4천알을 기부했다.
flurry327@newspim.com