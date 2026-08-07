인크로스, 2Q 영업익 28억원 26% ↑..."외형·수익 동반 성장"

AI 핵심 요약beta
- 인크로스가 7일 2분기 매출 117억원, 영업이익 28억원을 기록했다.
- 광고사업 취급고와 매출이 늘며 AOR 확대와 검색광고가 성장을 이끌었다.
- 커머스사업도 거래액 394억원, 매출 18억원으로 두 자릿수 증가했다.
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[서울=뉴스핌] 정탁윤 기자 = SK네트웍스 자회사인 통합 마케팅 기업 인크로스(대표 손윤정)는 올해 2분기 매출액이 117억원으로 전년 동기 대비 13.1% 증가했으며, 영업이익은 26.1% 성장한 28억원을 기록했다고 7일 밝혔다.
전 사업 영역에서 성장세를 기록한 가운데, 매출 성장률을 상회하는 뚜렷한 이익 증가가 돋보였다는 설명이다.
광고 사업은 전년 동기 대비 취급고가 32.7% 증가한 1460억원, 매출은 13.6% 증가한 98억원을 기록했다. AOR(Agency of Record) 사업 확대와 더불어 자회사 마인드노크의 검색광고 부문이 2분기 기준 역대 최대 매출을 달성하며 외형 성장을 견인했다.
커머스 사업 부문 역시 2분기 거래액 394억원, 매출 18억원을 기록하며 전년 동기 대비 두 자릿수 증가했다.
인크로스 손윤정 대표이사는 "올해 2분기에는 AOR 사업 확대와 검색광고의 성장, 그리고 커머스 사업부문의 안정적인 사업 운영에 힘입어 외형 성장과 수익성 개선을 동시에 달성할 수 있었다"고 설명했다.
이어 "앞으로도 당사가 보유한 광고 및 커머스 운영 전문성에 고도화된 AI 기술을 결합하여, 고객에게 차별화된 성과를 제공하는 선도적인 AI 데이터 인텔리전스 기업으로 확고히 자리매김할 것"이라고 덧붙였다.
tack@newspim.com