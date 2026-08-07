남성, 'NS AI LINK' 월마트 3600개 매장 판매

AI 핵심 요약beta
- 남성이 7일 월마트 3600개 매장에 NS AI LINK를 판매했다
- 5월 양산 후 소비자가 약 50억원 초도물량을 미국에 투입했다
- 2027년 AI 업그레이드로 모빌리티 AI 생태계 확장한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 남성이 차량용 AI 디바이스 'NS AI LINK'를 미국 월마트 전체 3600개 매장에서 판매하기 시작했다고 7일 밝혔다.
회사에 따르면 지난 5월 양산에 돌입한 후 소비자가 기준 약 50억원의 초도물량을 현지에 투입했다. 이를 통해 미국 전역의 소비자를 대상으로 차량용 AI 디바이스 시장 공략을 본격화한다.
'NS AI LINK'는 기존 차량에 스마트 인포테인먼트와 AI 기능을 추가할 수 있는 제품이다. 10.1인치 디스플레이를 탑재했으며 무선 애플 카플레이와 안드로이드 오토, 스마트폰 양방향 미러링 등을 지원한다. 운전자는 2027년부터 앱 업그레이드를 통해 차량 교체 없이 스마트폰의 기본 AI 기능과 함께 생성형 AI·AI 에이전트 서비스를 이용할 수 있다.
남성의 자체 브랜드 'Dual'과 'Jensen'은 월마트 자동차 인포테인먼트 부문에서 가장 많은 모델을 공급하는 카테고리 리딩 브랜드로 자리 잡고 있다.
남성은 판매 추이와 소비자 반응을 분석해 2027년 공급 계획을 확정할 예정이다. 월마트를 중심으로 오프라인 판매 기반을 강화하는 동시에 온라인 채널에서도 제품 접근성을 높일 방침이다.
회사에 따르면 내년부터는 북미 주요 제품에 스마트폰과 통신할 수 있는 센서를 적용해 AI 게이트웨이 제어 방식의 서비스와 마케팅을 추진하며, 운전자와 자동차를 AI로 연결하는 모빌리티 AI 생태계 구축을 계획하고 있다.
남성 관계자는 "월마트 전 매장 판매를 통해 'NS AI LINK'를 미국 전역의 소비자에게 선보일 수 있는 기반을 마련했다"며 "시장 반응을 바탕으로 공급 채널을 확대하고, 향후 운전자와 자동차를 연결하는 모빌리티 AI 게이트웨이 사업으로 발전시켜 나가겠다"고 말했다.
nylee54@newspim.com