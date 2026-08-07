디티앤씨알오, 고려대 구로병원과 AI 정밀의료 협력

AI 핵심 요약beta
- 디티앤씨알오가 7일 고려대 구로병원과 MOU를 체결했다.
- 양측은 PDO와 AI로 정밀의료 플랫폼을 고도화한다.
- AI-CDSS 개발, 가상 임상 모델 구축도 추진한다.
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[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 디티앤씨알오가 고려대학교 구로병원과 손잡고 환자 유래 오가노이드(PDO)와 인공지능(AI) 기술을 활용한 정밀의료 및 신약개발 플랫폼 고도화에 나선다.
7일 디티앤씨알오 용인 본사에서 '디지털 비임상·임상 통합 플랫폼 구축 및 정밀의료 기술 고도화를 위한 상호업무협약(MOU)'을 체결했다고 밝혔다.
이번 협약은 고려대학교 구로병원의 임상연구 역량과 환자 중심의 의료 인프라, 디티앤씨알오의 비임상·임상시험 및 규제과학 기반 연구개발 역량을 결합해 디지털 신약개발 및 정밀의료 협력 체계를 구축하기 위해 마련됐다.
회사에 따르면 양 기관은 암 환자별 최적의 맞춤형 치료제 선별을 위한 AI 기반 임상 의사결정 지원 시스템(AI-CDSS) 공동 개발, 연구용 인체 유래물과 임상 데이터의 표준화된 수집 및 환자 유래 오가노이드 제작 협력, 신약 후보물질의 효능·독성 예측을 위한 가상 임상 모델 개발, 규제과학 기반 검증 플랫폼 구축 등을 추진한다. 정부 주도 대형 R&D 과제 공동 제안 및 수행, 공동 세미나 개최와 연구인력 교육·교류도 진행할 예정이다.
특히 암 환자 조직과 임상 데이터를 기반으로 환자 유래 오가노이드를 제작하고 이를 AI 분석 기술과 연계해 정밀의료 플랫폼을 구축하는 데 협력한다. 향후에는 신약 후보물질의 효능과 독성을 보다 정밀하게 예측할 수 있는 디지털 검증 플랫폼을 구축하고 국내외 규제 환경에 부합하는 형태로 발전시켜 나갈 계획이다.
고려대학교 구로병원 관계자는 "이번 협약은 환자 중심의 임상 데이터와 첨단 바이오 기술을 결합해 정밀의료의 실질적인 구현 가능성을 높이는 계기가 될 것"이라며 "AI와 오가노이드 기술을 활용해 암 환자에게 보다 적합한 치료 전략을 제시할 수 있는 연구 기반을 확대해 나가겠다"고 말했다.
디티앤씨알오 박채규 회장은 "디티앤씨알오는 비임상부터 임상, 인허가 및 규제과학에 이르는 통합 CRO 역량을 기반으로 디지털 신약개발 플랫폼 구축에 기여할 것"이라며 "고려대학교 구로병원과의 협력을 통해 환자 유래 오가노이드와 AI 기반 분석 기술이 실제 신약개발과 임상 현장에서 활용될 수 있도록 적극 협력하겠다"고 밝혔다.
nylee54@newspim.com