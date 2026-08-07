삼성증권, 연금저축계좌 ETF·리츠 온라인 거래수수료 우대

AI 핵심 요약beta
- 삼성증권이 7일 연금저축계좌 거래수수료 혜택을 시작했다
- 12월 31일까지 ETF·리츠 온라인 수수료를 우대 적용했다
- 장기투자 고객 위해 ETF 모으기 적립식 서비스도 운영했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
연금저축계좌 내 ETF 0.0042087%, 리츠 0.0036396%
[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = 삼성증권은 오는 12월 31일까지 '연금저축계좌 ETF/리츠 온라인 거래수수료 혜택' 이벤트를 진행한다고 7일 밝혔다.
삼성증권에 따르면 이번 이벤트는 삼성증권 연금저축계좌를 보유한 기존 고객 및 신규 개설 고객을 대상으로 진행되며, 회사는 별도의 이벤트 신청 절차 없이 모든 대상 고객에게 수수료 우대 혜택을 자동 적용할 예정이다.
이벤트 기간 중 삼성증권의 온라인 채널(홈페이지, HTS, 모바일 앱 mPOP)을 통해 연금저축계좌 내에서 거래할 경우 우대 수수료 혜택이 적용된다. 세부 우대 수수료율은 ▲ETF 0.0042087%, ▲리츠 0.0036396%다.
삼성증권은 연금저축계좌를 통해 장기 적립식 투자를 진행하는 고객들을 위해 '개인연금 ETF 모으기' 적립식 서비스도 제공 중이다. 원하는 날짜와 금액을 설정해 두면 연금계좌 내에서 지정한 ETF를 자동으로 꾸준히 모아갈 수 있다.
삼성증권 관계자는 "연금저축은 장기적으로 운용하는 자산인 만큼 소액의 수수료 차이도 최종 수익률에 영향을 미칠 수 있다"며 "고객들이 거래수수료 부담을 낮추고 연금 자산을 안정적으로 키워갈 수 있도록 이번 혜택을 마련했다"고 말했다.
rkgml925@newspim.com