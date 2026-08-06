[3보] 북, 원산서 동해로 단거리 탄도미사일 1발 발사… 올해 10번째·42일 만 도발

AI 핵심 요약beta
- 합동참모본부는 6일 북한이 동해상으로 단거리탄도미사일 1발을 발사했다고 밝혔다.
- 한·미·일 정보당국은 발사 전 과정 동향을 실시간 추적·정보공유하며 미사일 위협 대응 공조 체계를 가동했다.
- 이번 발사는 올해 10번째 탄도미사일 도발로 6월 25일 이후 42일 만에 재개돼 한반도 긴장 완화 흐름에 악재로 작용할 것이란 관측이 나왔다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
한·미 정보당국, 발사 초기부터 동향 실시간 공유
일본과도 '북 탄도미사일' 정보 교환
[서울=뉴스핌] 오동룡 군사방산전문기자 = 합동참모본부는 6일 "우리 군은 이날 17시께 북한 원산 일대에서 동해상으로 발사된 단거리 탄도미사일 1발을 포착했다"고 밝혔다.
합참은 "정확한 제원과 성능, 비행 특성 등에 대해서는 한·미가 정밀 분석 중"이라며 추가 세부 정보는 향후 공개될 수 있다고 했다.
한·미 정보당국은 북한의 발사 징후 포착 이후 미사일 발사·비행·탄착 과정 전반에 걸쳐 관련 동향을 실시간으로 추적하고 정보를 공유해 온 것으로 알려졌다. 우리 군은 일본 측과도 '북 탄도미사일' 관련 경보 정보를 교환하며 한·미·일 간 미사일 위협 대응 공조 체계를 가동했다.
군 당국은 "우리 군은 굳건한 한·미 연합방위태세 하에 북한의 다양한 군사적 동향을 면밀히 감시하고 있다"며 "북한의 어떠한 형태의 도발에도 압도적으로 대응할 수 있는 능력과 태세를 유지하고 있다"고 강조했다.
이번 발사가 올해 들어 10번째 탄도미사일 도발로, 지난 6월 25일 이후 42일 만에 재개된 무력시위라는 점에서 한반도 긴장 완화 흐름에 추가 악재로 작용할 것이란 관측이 나온다.
gomsi@newspim.com