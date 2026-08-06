해군 1함대 창설 80주년…지역과 함께하는 '선봉'의 대민 봉사

AI 핵심 요약beta
- 해군 제1함대가 3∼7일 창설 80주년 맞아 대민 봉사를 했다
- 1함대는 화재·전기 점검·해변 순찰·의료지원 등 안전·복지 활동을 펼쳤다
- 요양원·복지시설 봉사와 해양 정화·헌혈·부대 개방 행사로 민·군 상생을 이어간다
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[동해=뉴스핌] 이형섭 기자 = 해군 제1함대사령부가 '1함대 창설 80주년 기념주간'(8월 3∼7일)을 맞아 안전·환경·의료 등 다양한 분야에서 대민 봉사활동을 펼치며 지역사회와의 동행을 이어가고 있다.
6일 1함대에 따르면 제1수리창은 지난 4일 동해시 송정동 일대 6가구를 찾아 화재 예방 물품을 설치하고 전기 안전 점검을 실시했다. 같은 날 제1훈련전대는 동해 망상해변과 추암해변에서 드론을 활용한 야간 순찰을 벌이며 피서철 해변 안전사고 예방에 나섰다.
6일에는 1함대 의무대가 송정경로당을 찾아 동해동인병원·동해보건소와 함께 민·관·군 합동 대민 의료지원을 전개했다. 어르신들을 대상으로 기본 건강검진과 건강 상담을 진행하고 폭염 속 온열질환 예방법 등 맞춤형 생활 의료 정보를 제공했다.
취약계층을 위한 나눔 활동도 잇따랐다. 지난 5일에는 임병래함과 정긍모함 장병들이 동해이레요양병원을 찾아 생활공간 청소와 말벗 봉사를 실시했고 6일에는 제138고속정편대 장병들이 동해시장애요양원, 제108조기경보전대 장병들이 양양 장애인복지시설 '정다운마을'을 방문해 봉사활동을 했다.
제138고속정편대는 동해시 소속 보치아 프로 선수들과 함께 입소자들과 보치아 경기를 즐기며 교감을 나누기도 했다.
이번 봉사활동에 참여한 민정호 제1수리창 사업운영담당은 "지난 80년간 1함대는 지역민들의 사랑과 신뢰를 동력 삼아 달려왔다"며 "창설 80주년을 맞아 그동안 보내주신 성원에 감사하는 마음으로 봉사에 임했다"고 말했다.
1함대는 창설 80주년을 맞아 기념주간 해양 정화활동, 요양원 봉사, 헌혈증 기부, 부대 개방 행사 '선봉야(夜)행' 등 다양한 프로그램을 운영 중이다. 앞으로도 민·군 상생과 지역사회 공헌을 위한 대민 봉사활동을 지속 확대해 나간다는 방침이다.
onemoregive@newspim.com