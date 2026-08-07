포스코퓨처엠, LFP 양극재 19만톤 장기 공급…ESS 시장 공략 본격화

AI 핵심 요약beta
- 포스코퓨처엠이 7일 국내 배터리사와 LFP 양극재 대규모 공급에 합의했다.
- 내년부터 2032년까지 6년간 19만톤 이상을 공급한다.
- 포항 라인을 전환해 올해 말 양산하고 ESS 수요에 대응했다.
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포항 라인 전환 완료·신공법 적용…원가 경쟁력 강화 나서
[서울=뉴스핌] 김지헌 기자 = 포스코퓨처엠이 국내 유력 배터리 업체와 리튬·인산·철(LFP) 양극재 대규모 장기 공급에 합의하며 LFP 양극재 사업 확대에 나섰다. 북미를 중심으로 급성장하는 에너지저장장치(ESS) 시장 수요에 대응하기 위한 행보다.
포스코퓨처엠은 내년부터 2032년까지 6년간 19만톤 이상의 LFP 양극재를 해당 배터리 업체에 공급할 예정이라고 7일 밝혔다. 양사는 세부 조건을 협의한 뒤 올해 3분기 중 정식 공급계약을 체결한다.
회사는 포스코그룹의 공급망을 활용해 산화철 등 제철 공정 부산물과 아르헨티나 염호에서 확보한 리튬을 적용한 신공법으로 원가 경쟁력을 높인 LFP 양극재를 생산·공급할 계획이다. 다른 글로벌 고객사들과도 공급 계약을 협의 중이며 추가 수주에 맞춰 생산능력도 확대한다.
LFP 배터리는 NCM(니켈·코발트·망간), NCA(니켈·코발트·알루미늄) 등 삼원계 배터리보다 에너지 밀도는 낮지만 가격이 저렴하고 수명이 길어 ESS와 보급형 전기차를 중심으로 채택이 늘고 있다. AI 데이터센터 확산으로 전력 저장 수요가 증가하면서 ESS용 LFP 시장도 빠르게 성장하는 추세다.
포스코퓨처엠은 최근 포항 공장의 하이니켈 양극재 생산라인 일부를 LFP 양극재 라인으로 전환했으며, 현재 고객사 인증을 진행 중이다. 올해 말부터 양산 공급을 시작할 예정이다.
이와 함께 글로벌 배터리·완성차 업체들과 양·음극재 공급 협의를 이어가는 한편, 지난 3월 글로벌 완성차 업체와 1조원 규모의 인조흑연 음극재 장기 공급계약을 체결하고 베트남에 약 3570억원을 투자해 인조흑연 음극재 공장 신설도 추진하고 있다. 포항 영일만4일반산업단지에서는 합작법인 씨앤피신소재테크놀로지가 2027년 양산을 목표로 최대 연간 5만톤 규모의 LFP 양극재 공장을 건설 중이다.
heoneykim@newspim.com