핑거, '미켈로로보틱스' 인수

AI 핵심 요약beta
- 핑거가 7일 미켈로로보틱스를 160억원에 인수했다
- 미켈로는 피지컬AI 기반 표면처리 공정 자동화 기술을 보유했다
- 핑거는 제조데이터와 피지컬AI를 연계한 수직적 AI 통합으로 제조혁신을 추진한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 국내 1세대 핀테크 기업 핑거가 산업용 로봇 지능화 기업 미켈로로보틱스를 160억원에 인수한다. 7일 핑거는 미켈로로보틱스 박장준 대표 등이 보유한 구주 50만 주를 인수하는 계약을 체결했다고 7일 밝혔다.
회사에 따르면 미켈로로보틱스는 2022년 설립된 피지컬AI 전문기업이다. 피지컬AI는 휴머노이드 로봇이나 자율주행차 등 실물 하드웨어에 탑재하는 인공지능을 뜻한다. 도장, 샌딩, 폴리싱, 디버링 등 표면처리 공정 자동화에 특화된 기술력을 보유하고 있으며, 중소벤처기업부 '딥테크 팁스'와 서울형 TIPS에 선정됐다.
핵심 기술인 '미켈로 모션'과 '미켈로 비전'은 숙련공의 손기술 데이터를 학습해 로봇의 정밀 동작으로 재현한다. 유니버설로봇, 야스카와, 가와사키 등 이종 로봇 하드웨어를 하나의 플랫폼에서 통합 제어하는 '노코드' 환경을 제공한다.
미켈로로보틱스의 매출은 지난 2024년 4억2900만원, 2025년 12억6800만원을 기록했다. 거래처는 2025년 12개사에서 올해 8월 기준 25개사로 증가했다. 박 대표를 비롯한 핵심 인력 3인은 책임 경영을 위해 각 20억원씩 총 60억원을 핑거에 재투자하기로 했으며, 3년간 락업(보호예수) 조건이 적용된다.
핑거는 다양한 기업의 제조 현장 데이터베이스와 미켈로로보틱스의 피지컬AI, 자체 금융AI 및 온톨로지 기반 지능형 플랫폼을 연결하는 '수직적 AI 통합'을 추진할 계획이다. 실제 공정 데이터가 로봇 지능의 학습 성능을 높이고 그 결과가 제조 현장의 생산성 향상으로 이어지는 구조를 구축하는 것이 목표다.
회사에 따르면 이는 숙련 인력 고령화와 인력난 등 국내 제조업의 구조적 과제를 '사람이 AI 시스템의 결과를 검증하고 피드백을 반영하는 휴먼 인 더 루프' 방식으로 해결할 수 있다는 판단에 따른 것이다.
미켈로로보틱스의 기술력 적용 범위를 자동차, 조선, 방산 등 국내 주력 제조 산업으로 확대할 계획이다. 핑거 대표 안인주는 "미켈로로보틱스 인수는 26년간 쌓아온 금융 IT 기술력을 제조 현장의 피지컬AI 영역으로 확장하는 첫걸음"이라며 "제조 데이터와 AI를 결합한 새로운 산업 표준을 만들어 글로벌 시장에서 경쟁하는 AI 종합기술 기업으로 성장해 나가겠다"고 밝혔다.
nylee54@newspim.com