코웨이, 2분기 영업익 2532억…신제품 효과에 실적 호조

AI 핵심 요약beta
- 코웨이가 7일 2분기 최대 실적을 새로 썼다.
- 2분기 매출 1조4422억원, 영업익 2532억원이었다.
- 국내외 판매 호조로 상반기 실적도 늘었다.
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국내외 렌털 계정 확대 호실적
[서울=뉴스핌] 이석훈 기자 = 코웨이가 국내외 계정 확대와 신제품 판매 호조에 힘입어 상반기 최대 실적을 새로 썼다.
7일 코웨이는 올해 2분기 연결 기준 매출액 1조4422억원이라고 잠정 공시했다. 이는 전년 동기 대비 14.6% 증가한 수치다.
같은 기간 영업이익도 4.3% 오른 2532억원을 기록했다. 상반기 기준으로 보면 누적 매출액은 전년 동기 대비 13.9% 오른 2조 7719억 원, 영업이익은 11.1% 늘어난 5041억 원으로 집계됐다.
2분기 국내 사업 매출은 전년 동기 대비 7.7% 증가한 7868억원을 달성했다. 얼음정수기 5종과 비렉스(BEREX) 침대·안마의자 등 주요 제품군의 판매 호조에 힘입어 렌털 계정 순증은 전년 동기 대비 51.6% 늘어난 약 24만2000대를 기록했다. 신규 카테고리인 에어컨, 음식물처리기, 저주파 자극기 등도 실적 성장을 뒷받침했다.
해외 법인 2분기 매출은 5875억원으로 전년 동기 대비 24.2% 급증했다. 주요 법인별로는 ▲말레이시아(4345억원, 22.2%↑) ▲미국(669억원, 15.2%↑) ▲태국(660억원, 53.9%↑) ▲인도네시아(133억원, 12.2%↑)을 기록하며 전 지역에서 고른 성장세를 이어갔다.
김순태 코웨이 최고재무책임자(CFO)는 "국내외 모두 흔들림 없는 판매량 증가와 계정 확대를 기반으로 2분기에도 강력한 성장성을 입증했다"며 "하반기에는 프리미엄 시장 주도권을 강화하고 제품 포트폴리오 다각화에 따른 성장 동력 확대를 본격화하며 가시적인 실적 호조세를 이어갈 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.
stpoemseok@newspim.com