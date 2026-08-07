호남반도체 산단 하루 65만톤 용수 필요…절반은 하수처리수로 공급한다

AI 핵심 요약beta
- 정부가 7일 호남권 반도체산단 용수 절반을 하수처리수로 공급하기로 했다.
- 광주 제1하수처리장에 하루 30만톤 공업용수 재이용시설을 추진했다.
- 기후부는 안정적 용수 확보와 영산강 수질개선을 함께 추진했다.
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기후부 장관, 광주 하수처리장 점검
[세종=뉴스핌] 최영수 선임기자 = 정부가 호남권 반도체 산업단지에 필요한 용수의 절반을 하수처리수로 공급할 방침이다.
댐 용수로 공급할 수도 있지만, 하수처리수가 용수 공급의 안정성 차원에서 유리하기 때문이다.
김성환 기후에너지환경부 장관은 7일 오후 전남광주통합특별시에 위치한 광주 제1하수처리장을 방문해 공업용수 활용방안을 점검했다.
광주 제1하수처리장은 호남권 반도체 산업단지 예정지로부터 약 3㎞ 거리에 위치해 있으며, 하루 약 60만톤의 하수를 처리하는 시설이다. 현재 영산강으로 방류되는 처리수의 수질을 추가로 개선하기 위한 시설 개선사업이 추진 중이다.
기후부는 광주 제1하수처리장에 하수 재이용시설을 설치해 하루 30만톤 규모의 공업용수를 생산·공급하는 방안을 추진할 계획이다.
아울러 단계별 실제 공급물량과 공급 시기, 요구 수질 등은 반도체 산업단지 조성 일정과 기업의 용수 수요를 고려해 지방정부 및 기업과의 협의를 거쳐 구체화할 예정이다.
현재 국내에서는 하수 재이용수를 철강·전자·중화학 등 다양한 산업의 공업용수로 활용하고 있으며, 최근에는 반도체 산업을 중심으로 공급사업이 활발히 추진되고 있다.
또한 반도체 기업들은 외부에서 공급받은 하수 재이용수를 활용하는 것과 함께 제조공정에서 사용한 물을 자체 처리해 다시 공정에 사용하는 등 물 재이용을 지속적으로 확대하고 있다.
기후부 관계자는 "현재 SK하이닉스 청주공장의 경우도 하루 3만톤 규모의 하수처리수를 재이용하고 있다"면서 "용인 반도체산단의 경우도 하수처리수를 재이용하는 방안을 적극 검토하고 있다"고 설명했다.
해외에서도 기후변화와 물 부족에 대응하고 안정적인 산업용수를 확보하기 위해 하수처리수 재이용을 적극 확대하는 추세다.
특히, 대만의 반도체 기업인 티에스엠시(TSMC)는 정부가 조성한 하수 재이용수 공급체계를 통해 하수 재이용수를 생산공정에 활용하고 있다. 주요 반도체 생산국인 대만, 미국, 싱가포르 등에서는 하수 재이용수를 산업용수로 공급하거나 공정 내 물 재이용 확대하는 방식으로 안정적인 용수 확보 체계를 구축하고 있다.
기후부는 산업단지 등 대규모 물 수요처를 중심으로 하수처리수 재이용을 확대하고, 오는 12월 10일부터 시행되는 '물의 재이용 촉진 및 지원에 관한 법률'에 따라 물 수급 취약지역 등에 대한 국가 주도의 하·폐수처리수 재이용시설 설치·운영도 본격 추진할 계획이다.
김성환 기후부 장관은 "기후변화로 물 수급 불확실성이 커지는 상황에서 광주 제1하수처리장의 하수처리수는 호남권 반도체 산업단지의 공업용수로 활용할 수 있는 중요한 수자원"이라며 "지방정부 및 기업과 긴밀히 협의해 하루 30만톤 규모의 하수 재이용수 공급체계를 차질없이 구축하고, 국가 첨단산업의 안정적 용수 확보와 영산강 수질개선을 동시에 실현해 나가겠다"고 밝혔다.
dream@newspim.com