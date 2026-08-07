한전, 한전기술지주 출범…에너지 유니콘기업 본격 육성

AI 핵심 요약beta
- 한국전력이 7일 한전기술지주를 출범시켰다.
- 한전은 에너지 유망기업 육성에 나섰다.
- 기술사업화·투자 연계로 성장 지원한다.
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유망 에너지기업 기술·자금 적극 지원
[세종=뉴스핌] 최영수 선임기자 = 한국전력공사가 유망 에너지기업을 적극 육성하기 위해 '한전기술지주'를 출범시켰다.
한국전력공사(사장 김동철)는 7일 본사 비전홀에서 에너지 신산업 생태계를 주도할 '한전기술지주'를 출범시켰다.
이날 행사에는 기후에너지환경부 김성환 장관, 더불어민주당 신정훈 의원과 정진욱 의원, 전남광주통합특별시 고광완 문화산업부시장, 나주시 윤병태 시장 등 정부·지자체 주요 인사와 전력 기자재 대기업, 투자기관 및 스타트업 육성기관 관계자 등 150여명이 참석했다.
그동안 많은 에너지분야의 벤처·스타트업과 연구기관은 우수한 기술을 보유하고도 막대한 투자비용과 장기간의 회수 기간으로 인해 사업화에 어려움을 겪어 왔다.
한전기술지주는 이러한 한계를 극복하기 위해 ▲기술사업화 투자 ▲후속투자 연계 ▲기업육성 기능을 중심으로 유망 에너지기업의 성장을 지원할 계획이다.
또한 한전과 공공이 보유한 유망 기술, 협력사업, 실증 인프라를 민간의 혁신 역량과 연계해, 기술이전부터 실증, 투자, 제품화, 국내·외 시장진출로 이어지는 완결형 기업 성장 플랫폼을 구축할 방침이다.
이를 통해 한전은 2050년까지 31경원(약 213조달러) 규모로 추산되는 글로벌 에너지 신시장을 적극 선도한다는 구상이다.
이날 출범식에서는 설립 경과보고와 비전 및 로드맵 발표에 이어 직류(DC) 산업 거점 조성, 국산 태양광 인버터 산업 협력, 국내 유수의 투자기관들이 참여하는 투자 얼라이언스 업무협약이 체결됐다.
이번 협약으로 국내 에너지 혁신기업의 지속 가능한 성장을 돕는 인프라를 조성하고 기술·재무적 협력 기반을 더욱 확고히 마련할 전망이다.
향후 한전은 투자얼라이언스를 활용해 '기술지주 1호' 펀드를 조성하고 전략사업에 투자를 실행할 예정이다.
김동철 한전 사장은 "한전기술지주 설립은 기술과 자본의 구조적 단절을 극복하기 위한 돌파구"라며 "에너지 보국 사명 아래 대한민국 기술로 세계 시장에서 당당히 경쟁할 수 있는 'K-에너지 유니콘 기업'을 반드시 키워내겠다"고 밝혔다.
dream@newspim.com