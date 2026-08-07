SK증권, 비대면 고객 대상 '수수료 평생 우대' 이벤트 진행

AI 핵심 요약beta
- SK증권이 7일 비대면 고객 대상 이벤트를 시작했다.
- 31일까지 국내주식 수수료 평생 우대를 제공했다.
- 주식 이관·거래 시 최대 106만원 혜택도 줬다.
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[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = SK증권은 오는 31일까지 비대면 고객 대상 '국내주식 수수료 평생 우대' 이벤트를 실시한다고 밝혔다.
7일 SK증권에 따르면 해당 이벤트는 최근 투자 피로감을 느끼는 투자자들의 거래 비용 부담을 덜어주기 위해 마련됐다. 회사는 타사 보유 주식을 SK증권으로 이관하고 일정 금액 이상 거래하는 조건을 충족하면 국내주식 수수료 평생 우대 혜택을 제공할 예정이다.
이와 함께 주식 이관 및 거래 금액에 따라 최대 106만원의 현금 혜택도 추가로 제공한다. 단순한 일회성 이벤트에서 벗어나, 투자자가 장기적으로 부담을 덜고 투자에만 집중할 수 있는 환경을 조성하는 데 초점을 맞췄다고 회사 측은 전했다.
SK증권은 자산을 옮기는 고객과 최초 신규 고객 모두 혜택을 체감할 수 있도록 ▲수수료 평생 우대 ▲신규 계좌 개설 혜택 ▲주식 이관(입고) 혜택 ▲거래 보너스 등을 진행한다.
SK증권 관계자는 "당사로 자산을 옮기시는 고객들께 현실적인 혜택을 드리고자 이번 이벤트를 마련했다"며 "수수료 평생 우대와 자산 이전 혜택이 복잡한 투자 여정 속에서 작은 위로이자 돌파구가 되기를 바란다"고 말했다.
rkgml925@newspim.com