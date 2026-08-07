LG전자, 대형 TV 구독하면 '스탠바이미2' 구독료 50% 할인

AI 핵심 요약beta
- LG전자가 7일 대형TV·스탠바이미2 번들 구독 할인 행사를 했다
- 전국 431개 베스트샵서 대상 TV 구독시 스탠바이미2 구독료 50%를 할인했다
- TV 구독 고객에 최대 6년 무상AS와 무상 이전설치를 제공했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
올레드·마이크로 RGB 등 20개 모델 대상
[서울=뉴스핌] 조민교 기자 = LG전자가 대형 TV와 스탠바이미2를 함께 구독하는 고객을 대상으로 구독료 할인 프로모션을 진행한다.
7일 LG전자는 이달 1일부터 전국 431개 LG전자 베스트샵 매장에서 대형 TV 구독 고객에게 스탠바이미2 구독료를 50% 할인하는 TV 번들 구독 프로모션을 운영하고 있다고 밝혔다. 백화점 내 베스트샵 매장도 대상에 포함된다.
프로모션 대상은 65·77·83형 올레드 TV와 75·86·100형 마이크로 RGB TV, 75·86형 미니 RGB TV 등 총 20개 모델이다.
대상 TV와 스탠바이미2를 동시에 구독하면 스탠바이미2 제품인 '27LX6TPGA' 모델의 구독료를 절반으로 할인받을 수 있다. 모델별 구독료와 계약 조건 등 세부 내용은 매장에서 확인할 수 있다.
LG전자 TV 구독 고객은 계약 기간 내 최대 6년간 무상 애프터서비스를 받을 수 있다. 이사 등으로 제품 이전 설치가 필요할 경우 무상 철거와 재설치 서비스도 제공된다.
70형 이상 대형 TV를 이전할 때는 전문 인력과 보호 장비를 활용해 제품을 운반한다.
전승은 LG전자 MS마케팅담당은 "한 가정에서 대형 TV와 개인용 스크린 등 두 개 이상의 기기로 영상 콘텐츠를 시청하는 사례가 늘고 있다"며 "이 같은 생활 방식의 변화에 맞춰 TV 구독 패키지를 마련했다"고 말했다.
mkyo@newspim.com