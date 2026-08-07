SKT, '8월 월간 럭키 페스타' 실시...휴대폰 결제 최대 6000원 할인

AI 핵심 요약beta
- SK텔레콤이 7일 휴대폰 결제 할인행사를 시작했다.
- 8월 23일까지 1만원 이상 결제 시 1000원 할인했다.
- 신규 고객은 최대 6000원 할인과 경품 추첨에 참여했다.
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[서울= 뉴스핌] 정승원 기자= SK텔레콤이 휴대폰 결제 고객을 대상으로 할인 이벤트를 진행한다. SKT는 8월 23일까지 '8월 월간 럭키 페스타'를 실시한다고 7일 밝혔다.
행사 기간 중 휴대폰 결제 금액이 1만원 이상인 고객 전원에게 1000원의 청구 할인을 제공한다. 최근 3개월(5월 1일~7월 31일) 간 결제 이력이 없는 신규 고객은 5000원이 추가로 할인돼 최대 6,000원까지 받을 수 있다.
참여 방법은 휴대폰 결제 후 'T 휴대폰 결제' 이벤트 페이지에서 '참여하기' 버튼을 누르면 된다. 할인 금액은 8월 통신요금 고지서에서 자동으로 공제된다. 상품권이나 기프트카드 등 금액형 교환권 결제는 할인 대상에서 제외된다.
1만원 이상 결제 후 이벤트에 참여한 고객을 대상으로 추첨을 통해 총 1500만원 상당의 경품을 110명에게 제공한다. 경품은 LG 스탠바이미2 Max(1명), 고야드 생쉴피스 카드홀더(2명), 에어팟 맥스(3명), 마샬 스탠모어Ⅲ(4명), 올리브영 5만원 기프트카드(100명) 등이다.
SKT 관계자는 "이번 월간 럭키 페스타는 고객들이 휴대폰 결제 서비스를 보다 쉽고 부담 없이 경험할 수 있도록 혜택과 실사용 중심 경품을 강화한 프로모션"이라며 "앞으로도 고객 선호를 반영한 다양한 이벤트를 통해 서비스 이용 경험을 확대해 나가겠다"고 밝혔다.
origin@newspim.com