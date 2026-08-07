KTis, 02-114로 카카오 T 택시 호출 서비스

AI 핵심 요약beta
- KTis가 2025년 4월 전화 택시 호출 서비스를 출시했다.
- 고령층은 02-114로 전화해 카카오 T 택시를 호출할 수 있다.
- 누적 이용 15만건, 이용자 6만명을 기록했다.
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[서울= 뉴스핌] 정승원 기자= KTis가 스마트폰 앱 사용이 어려운 고령층을 위해 전화로 택시를 호출해주는 서비스를 운영 중이다.
고객이 02-114로 전화하면 상담원이 카카오 T 택시를 대신 호출하고 배차 결과를 안내한다. 앱 설치나 회원가입이 필요 없으며 평일과 주말 오전 8시부터 오후 7시까지 전국 어디서나 이용할 수 있다.
최근 택시 호출이 모바일 앱 중심으로 변화하면서 스마트폰 사용에 익숙하지 않은 고령층의 이동 불편이 사회적 과제로 대두됐다. 길거리에서 빈 택시를 잡기 어려워지면서 전화 기반 호출 서비스의 필요성이 높아진 상황이다.
이에 KTis는 2025년 4월 택시 호출 서비스를 출시했고 이후 누적 이용 약 15만 건, 이용자 약 6만여 명을 기록했다.
김성근 KTis 114사업단 상무는 "여름철에는 이동과 건강 관리 모두 어르신들에게 부담이 되는 시기"라며 "02-114에서는 택시 호출 뿐만 아니라 전국의 무더위 쉼터, 병·의원, 약국 정보도 안내하고 있다. 우리 사회에 디지털 소외가 발생하지 않도록 114에서 생활 밀착형 안내 범위를 지속적으로 넓혀 가겠다"고 덧붙였다.
origin@newspim.com