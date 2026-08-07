해군1함대 '창설 80주년' 기념식...지역축제 '불금전파, 송정'과 상생

AI 핵심 요약beta
- 해군 1함대사령부가 7일 창설 80주년 기념식을 열었다.
- 이남규 사령관 주관으로 600여 명이 참석해 동해수호 80년을 기렸다.
- 감사패 전달과 타임캡슐 봉입, 지역 화합행사도 이어졌다.
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아주 특별한 학교 '일심학교' 동문회장..."꿈을 잃지 않고 학업에 매진할 수 있는 기회의 장"
[동해=뉴스핌] 이형섭 기자 = 해군 1함대사령부는 7일 군항 통해관에서 함대 창설 80주년을 기념하는 행사를 진행했다.
이날 기념식은 이남규 1함대사령관 주관으로 이정학 동해시장을 비롯한 유관기관 및 단체장, 예비역과 보훈단체 관계자, 자매결연 및 교류단체, 그리고 1함대 장병과 군무원 등 600여 명이 참석했다.
기념식은 '동해수호 80년, 지역과의 동행 80년' 주제로 다양한 프로그램이 포함됐다. 이날 유공자로 선정된 사람은 함영덕(중령) 1함대 감찰실장, 임철선(원사) 지휘통신대대 정비반장, 김태화(6급) 제1수리창 용접팀원이다. 이들은 동해지역에서의 근무 기간과 지역 발전에 대한 기여 정도에 따라 선정됐다.
감사패 수여식에서는 지난 80년간 1함대를 지원한 기관 및 단체에 감사의 뜻을 전했다. 동해시청과 동해시의회, 강원동부보훈지청, 동해지방해양경찰청, 동해지방해양수산청, 함대사랑회 등 6곳에 감사패가 전달됐다.
타임캡슐 봉입식에는 1함대사령관과 주임원사, 대표 수병 및 군무원, 올해 임관 및 임용자 등 7명이 참석했다. 타임캡슐에는 20년 후 1함대원들에게 보내는 손편지와 기념품, 역사 사진 및 영상자료 등이 담겼다. 이 타임캡슐은 사령부 본청 중앙계단에 보관되며 2046년 창설 100주년 기념행사에서 개봉될 예정이다.
일심학교 김원규 동문회장은 회고사에서 해군 1함대와의 소중한 인연을 회상하며 감사의 마음을 전했다.
김 회장은 "고르게 가난했고 모두가 힘들었던 시절 해군목사님이 교감선생님, 함대사령관님이 교장선생님이셨던 아주 특별한 학교였다"며 "지역의 소중한 자산들이 꿈을 잃지 않고 학업에 매진할 수 있도록 기회의 장을 만들어주신 해군 제1함대사령부와 모든 분들께 깊은 감사의 마음을 전한다"고 말했다.
일심학교는 1967년 해군 1함대의 모태인 해군 묵호경비부가 생활이 어려워 상급학교로 진학하지 못하는 지역의 청소년들을 위해 설립한 학교다. 1983년 제14회 졸업생까지 운영됐다. 일심 고등학교는 1986년 제9회 졸업생까지 배출했다. 졸업생은 중학교 14회 554명, 고등학교 9회 305명이다.
이정학 동해시장은 해군 1함대 장병들의 노고에 감사하며 향후 더욱 굳건한 협력 관계를 이어갈 것을 약속했다. 1함대사령관 이남규는 기념사에서 동해바다 수호의 중요성을 언급하며 신뢰와 성원을 보내준 기관과 국민에게 감사함을 표했다.
같은 날 저녁에는 지역주민과의 화합을 위한 '선봉야행' 행사가 진행된다. 이번 행사에서는 블랙이글스의 축하 공연과 군항 개방 행사, 군악대 공연 등이 준비돼 있으며 송정동 지역 축제인 '불금전파, 송정'과 연계해 상생 프로그램을 운영한다.
onemoregive@newspim.com