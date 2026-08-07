LG헬로비전 '헬로모바일', 교보문고 제휴 전자책 요금제 출시

AI 핵심 요약beta
- LG헬로비전 헬로모바일이 7일 교보문고 제휴 요금제 6종을 출시했다.
- 데이터 무제한 LTE에 전자책 sam무제한과 e교환권을 24개월 제공했다.
- 자급제폰·단말 결합형으로 나뉘며 직영몰과 대리점서 가입 가능했다.
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[서울= 뉴스핌] 정승원 기자= LG헬로비전 헬로모바일이 교보문고와 제휴해 데이터 무제한 요금제에 전자책 구독 혜택을 더한 요금제 6종을 출시했다.
새 요금제는 데이터 무제한 LTE에 교보문고 전자책 구독서비스 'sam무제한'과 온라인 e교환권 1000원권을 24개월간 제공한다. 매월 9900원 상당의 도서 혜택이 포함된다.
자급제폰 사용자용 유심 요금제는 1GB 월 8800원, 7GB 월 1만7200원, 11GB 월 3만4290원이다. 휴대폰과 함께 가입하는 요금제는 1GB 월 2만6200원, 5GB 월 3만4200원, 11GB 월 5만6300원 중 선택할 수 있다. 모든 요금제는 헬로모바일 직영몰과 전국 대리점에서 가입 가능하다.
김예현 LG헬로비전 모바일사업담당은 "자기계발과 독서 라이프를 즐기는 알뜰폰 고객들을 위해 교보문고와 제휴 요금제를 제공하게 됐다"며 "앞으로도 생활밀착 제휴를 지속 확대해 통신을 넘어 라이프스타일 전반에서 고객경험을 확장해 나가겠다"고 말했다.
헬로모바일은 고물가 시대 알뜰족을 겨냥한 생활밀착 제휴 요금제 라인업을 적극 구축하고 있다. ▲매월 8개 제휴 브랜드 쿠폰을 골라 쓰는 '쿠폰팩 요금제' ▲보이스피싱 및 상해 피해를 보장하는 '안심보험 요금제' ▲매월 쇼핑 적립금을 지급하는 '현대홈쇼핑 요금제' 등 다채로운 상품을 지속 선보이고 있다.
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