라인게임즈, '콰이어트' 테스트 참가자 3만 명 돌파

AI 핵심 요약beta
- 라인게임즈 신작 QUIET, 스팀 테스트 3만명 넘겼다
- 3일 만에 국내외 참가자 3만명 이상을 모았다
- 협동 코미디 호러 장르로 첫 스테이지를 공개했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 심재민 인턴기자 = 라인게임즈에서 자체 개발 중인 신작 PC 타이틀 '콰이어트(QUIET)'가 스팀(Steam) 플레이 테스트 참가자 3만 명을 돌파했다.
QUIET는 지난 3일부터 스팀 플레이 테스트를 시작한 지 3일 만에 3만 명 이상의 국내 및 글로벌 참가자를 모집하며 정식 출시 전부터 기대감을 모으고 있다.
라인게임즈는 이번 테스트를 통해 게임의 첫 번째 스테이지를 공개하고, 팀원들과 협동해 보스의 추격을 따돌리고 위기를 극복하는 재미를 더한 핵심 플레이 요소를 선보였다. 1인부터 최대 4인까지 함께 게임을 즐길 수 있다.
스팀 플레이 테스트를 통해 수집한 이용자 피드백을 바탕으로 시스템 개선 패치도 진행됐다. 라인게임즈는 이용자의 다양한 의견을 수렴해 게임성과 재미를 더해나갈 예정이다.
QUIET는 지구에 불시착한 오리 외계인들이 집주인 할머니의 감시를 피해 탈출을 시도한다는 설정을 가진 협동 코미디 호러 장르 타이틀이다.
이용자의 이동, 협동 과정에서의 상호작용, 음성 등 게임 내 발생하는 모든 행동은 소음으로 누적된다. 소음 수치가 높아질수록 보스의 추격이 더욱 빠르고 집요해지며 긴장감을 고조시킨다.
아이템별 무게와 크기에 따른 물리 법칙을 적용한 점도 특징이다. 이용자가 대형 오브젝트를 직접 밀거나 끄는 등의 조작 과정에서 실제적인 무게감을 느낄 수 있다.
이외에도 아기자기한 오리 외계인과 이들을 위협하는 강력한 보스의 대비를 통해 긴장감과 웃음이 교차하는 독특한 분위기를 연출하며 최초 공개 당시 SNS에서 글로벌 이용자들에게 화제가 된 바 있다.
QUIET 공식 유튜브 채널에서 이용자의 생생한 반응을 담은 게임 플레이 영상을 확인할 수 있다. 플레이 테스트 참여 방법 및 게임에 대한 자세한 정보는 스팀 타이틀 페이지에서 확인할 수 있다.
flurry327@newspim.com