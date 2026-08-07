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[시승기] 공간·승차감 잡은 볼보 EX90…'올 터치'는 호불호

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AI 핵심 요약

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  • 볼보 EX90은 5일 서울 도심 시승서 가족형 전기 SUV로 보였다
  • 넓은 실내와 부드러운 승차감, 티맵·음성인식이 강점이었다
  • 다만 터치 중심 조작과 가벼운 주행감은 호불호가 갈렸다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

쾌적한 공간·승차감 돋보여…XC90보다 가벼운 주행감
편리한 티맵·음성인식…물리 버튼 최소화는 호불호

[서울=뉴스핌] 이찬우 기자 = 최고출력 680마력의 성능을 제대로 꺼내 볼 기회는 없었다. 차량으로 꽉 막힌 서울 도심을 한 시간가량 달렸기 때문이다. 그런데 오히려 볼보자동차의 순수전기 플래그십 스포츠유틸리티차량(SUV) EX90이 어떤 차인지 더 분명하게 보였다.

EX90은 빠르게 달리는 전기차보다 가족을 편안하게 태우는 대형 SUV에 가까웠다. 넓은 실내와 부드러운 승차감, 티맵과 음성인식을 중심으로 한 편의 기능은 일상에서 강점이 뚜렷했다. 반면 지나치게 터치스크린에 의존한 조작 방식과 기존 XC90보다 가볍게 느껴지는 주행감은 호불호가 예상됐다.

볼보 EX90. [사진=이찬우 기자]

지난 5일 서울 동대문역사문화공원에서 경기 의정부의 한 카페까지 EX90을 약 1시간 운전했다. 대부분 정체된 도심과 간선도로로 구성된 코스여서 고속 성능보다는 출퇴근이나 가족 이동과 비슷한 환경에서 차량을 살펴봤다.

볼보 EX90. [사진=이찬우 기자]

정체 구간에서 가장 자주 사용하게 된 것은 디지털 기능이었다. 14.5인치 세로형 센터 디스플레이에 탑재된 티맵 오토는 별도의 스마트폰 연결 없이 익숙한 길 안내를 제공했다. 뿐만 아니라 어댑티브 크루즈 성능도 우수했고 작동 방법도 기어봉을 한번 더 내리는 식으로 구성돼 매우 편리했다.

호출어 '아리아'를 이용한 음성인식도 편리했다. 운전 중 화면을 직접 만지는 횟수를 줄여준다는 점에서 활용도가 높았다. EX90에는 티맵 오토와 누구 오토, 네이버 웨일 브라우저 등이 적용된다.

볼보 EX90. [사진=이찬우 기자]

실내에서는 플래그십 SUV다운 고급감이 느껴졌다. 수평으로 길게 뻗은 대시보드와 우드 장식, 밝은 내장재가 차분한 분위기를 만들었다. 화려한 장식보다 소재와 공간을 활용해 고급감을 강조하는 볼보 특유의 디자인도 그대로다.

다만 물리 버튼을 크게 줄인 방식은 아쉬웠다. EX90은 사이드미러와 스티어링 휠 위치 조절 등 기본적인 기능까지 센터 디스플레이를 거쳐야 한다.

익숙해지면 불편이 줄겠지만 직관성에서는 물리 버튼을 따라가기 어렵다. 미래지향적인 디자인을 선호한다면 장점이지만 물리적 조작감을 선호하는 소비자에게는 분명한 단점이다.

주행에서는 거대한 차체에서 예상했던 묵직함보다 가벼운 움직임이 먼저 느껴졌다. 전기모터의 즉각적인 반응 덕분에 정체 구간에서 속도를 붙였다 줄이는 과정이 부담스럽지 않았다.

볼보 EX90. [사진=이찬우 기자]

한 달 전 시승한 XC90과 비교하면 차이가 더 뚜렷했다. XC90이 노면을 눌러가며 달리는 묵직한 느낌이었다면 EX90은 한결 가볍고 유연했다. 노면 충격을 걸러내는 능력과 전체적인 승차감은 EX90이 더 부드럽게 다듬어졌다는 인상을 줬다.

다만 차체가 노면에 단단히 붙어 움직이기보다는 다소 떠서 흘러가는 듯한 느낌도 있었다. 묵직한 주행감을 선호한다면 아쉬울 수 있는 부분이다. 반대로 뒷좌석 승객의 편안함을 우선한다면 EX90의 설정이 더 적합하다.

울트라 트림에는 듀얼 챔버 에어 서스펜션이 적용된다. 트윈 모터 퍼포먼스 모델은 106kWh 배터리와 사륜구동 시스템을 기반으로 최고출력 680마력, 최대토크 81.1kg·m를 발휘한다. 정지 상태에서 시속 100km까지 걸리는 시간은 4.2초다.

볼보 EX90. [사진=이찬우 기자]

EX90의 가장 확실한 강점은 공간이었다. 전장 5040mm, 전폭 1965mm, 전고 1740mm에 휠베이스는 2985mm다. 전용 전기차 아키텍처를 기반으로 바닥을 평평하게 설계해 실제 실내는 차체 크기 이상으로 여유롭게 느껴졌다.

특히 2열의 만족도가 높았다. 무릎 공간과 좌우 공간 모두 넉넉했고 개방감도 좋았다. 직접 운전하는 것보다 2열에 앉아 장거리를 이동할 때 EX90의 장점을 더 크게 체감할 수 있겠다는 생각이 들 정도였다.

3열은 전동으로 접고 펼 수 있어 편리했다. 체격이 큰 성인 남성이 장시간 앉기에는 다소 빠듯하지만 어린이나 체격이 작은 성인이라면 큰 부담 없이 이용할 만했다. 트렁크는 3열을 사용한 상태에서도 324리터를 확보하며 시트를 모두 접으면 최대 2135리터까지 늘어난다.

예상 밖의 장점은 프렁크였다. 보닛 아래 마련된 46리터 공간은 실제로 보면 제법 깊고 넓다. 충전 케이블이나 세차용품 등 트렁크에 함께 넣기 애매한 물건을 별도로 보관하기에 충분해 실사용 과정에서 유용할 것으로 보였다.

볼보 EX90. [사진=이찬우 기자]

EX90은 680마력이라는 숫자보다 일상에서 장점이 더 잘 드러나는 차였다. 정체된 도심에서는 넓은 공간과 부드러운 승차감, 음성인식과 티맵 같은 편의 기능이 성능보다 먼저 체감됐다.

다만 모든 것을 디스플레이 안으로 넣은 조작 방식과 XC90보다 가벼워진 주행감은 취향을 탈 수 있다. 운전자에게 묵직한 손맛을 주는 플래그십보다 가족 모두가 편안한 '전기 패밀리 SUV'를 원한다면 EX90의 방향은 명확하다.

chanw@newspim.com

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정동영 업무보고 논란 [서울=뉴스핌] 유신모 외교전문기자 = 청와대 영빈관에서 5일 열린 외교·안보 분야 정부 부처의 대통령 업무보고에서 정동영 통일부 장관의 '한반도 평화공존 발전 구상'과 업무보고 발언이 논란을 빚고 있다. 이날 정 장관의 발언 중에는 정부 내 조율을 거치지 않은 사안을 정책으로 추진하겠다고 공언한 것이 있는가 하면 사실 관계에 맞지 않은 설명도 있었다. 이재명 대통령은 공개적으로 신중을 기해 달라고 경고했고, 조현 외교부 장관은 '이상주의적 희망에 근거한 비현실적 구상'이라는 비판을 내놨다. 그동안 정 장관의 대북 정책 관련 발언이 물의를 빚은 적은 여러 번 있지만 대통령과 유관 부처 장관이 공개적으로 부정적 입장을 표명한 것은 이례적이다. 정 장관의 무리한 대북 접근법과 월권을 제어해야 한다는 목소리도 높아지고 있다. [정동영 통일부 장관이 지난달 23일 오후 서울 종로구 정부서울청사에서 취임 1주년 기자간담회를 하고 있다. [사진=통일부] 2026.07.23 ◆통일부 장관 권한 넘어선 주장 정 장관은 이날 업무보고에서 '한반도 평화공존 발전 구상'을 설명하면서 이재명 정부 2년차 핵심 과제로 상호 존중·평화적 갈등 해결·핵 없는 한반도 등 3대 기본 방향을 제시했다. 정 장관은 "대결과 혐오의 언어는 멈춰야 한다"면서 주적 용어 대체를 주장했다. 지난 25년간의 CVID(완전하고 검증가능하며 되돌릴 수 없는 비핵화) 구도는 이미 무너졌다고도 했다. 또 "현 시점에서 흘러간 선(先)비핵화만 되뇌는 것은 현실을 바꾸는 데 힘이 되지 않는다"고 주장했다. 정 장관은 또 "정전 체제를 평화 체제로 바꾸는 논의에 착수하겠다"면서 "북·미 정상회담 견인과 함께 4자 대화의 동력을 확보하기 위해 최선을 다할 것"이라고 말했다. 하지만 이 대통령은 정 장관의 구상에 대부분 제동을 걸었다. 이 대통령은 "평화공존 정책이 정치적으로 악용되는 측면이 있다"며 "많이 조심하셔야 한다"고 지적했다. 북한을 다른 이름으로 불러야 한다는 주장에는 "표현에 꼬투리가 잡혀 정쟁으로 휘몰아 들어가면 원래 하고자 했던 데에서 오히려 나쁜 상황이 초래될 수 있다"고 경고했다. 이 대통령은 남북 신뢰 구축을 위해 9·19 군사합의를 선제적으로 복원해야 한다는 정 장관의 주장에 대해서도 "우리의 선의대로 하는 게 과연 한반도의 평화와 안정에 플러스냐, 결론적으로 약간의 의문이 들 때도 있다"며 부정적으로 반응했다. 조현 외교부 장관은 업무보고 사후 브리핑에서 정 장관이 언급한 '4자 회담'에 대해 "이상주의에 근거한 어떤 희망이라 하더라도 그건 아직 조율되지 않은 방법"이라며 "여러분들께서 디스카운트해 주시면 좋겠다"고 선을 그었다. 정 장관이 9월 러시아 블라디보스토크에서 열리는 '동방경제포럼(EEF)'을 언급하며 "정부 차원에서 (참석을) 검토하고 있다"고 발언한 데 대해서도 조 장관은 "그것은 외교부의 몫"이라며 "아직 거기까지 진도가 나가지 않았다"고 잘랐다. 정 장관이 이날 소개한 대북 구상과 설명은 정부 내 조율을 거치지 않았다는 점에서 문제가 있다. 특히 주적 표현 대체와 국호 사용, 9·19 군사합의 복원, 4자회담 추진 등은 통일부 장관이 결정할 사안이 아니어서 월권이라는 지적이 나오고 있다. 이 대통령은 정 장관의 업무보고를 듣고 난 뒤 "여기 업무보고에 발표했다고 승인난 건 아니다"라고 재차 확인했다. 정부의 한 소식통은 "정 장관의 발언 내용은 대부분 국가안전보장회의(NSC)를 거쳐 결정된 사안이 아닌 정 장관의 개인적 생각에 가깝다"며 "안보 관련 부처 장관이 정부의 공식 정책이 아닌 사안을 추진하겠다고 업무보고를 하고 대통령의 면전에서 '국군통수권자가 나서야 한다'고 주장한 것은 심각한 문제"라고 지적했다. 이재명 대통령이 5일 청와대 영빈관에서 열린 통일 외교 국방 등 외교 안보 부처 업무보고에서 발언하고 있다. [사진=청와대] 2026.08.05 ◆시대착오적 접근, 대북 인식 오류 더욱 문제인 것은 정 장관의 이같은 주장이 현 시점에서 이미 참고가 될 수 없는 과거의 경험 또는 사실과 다른 인식에 기반하고 있다는 것이다. 정 장관이 주장하는 구상은 급격히 변화하고 있는 북한의 전략과 한반도 및 국제 정세를 전혀 반영하지 못하고 있다는 비판이 제기되고 있다. 정 장관이 "흘러간 선(先)비핵화만 되뇌는 것은 현실을 바꾸지 못한다"고 언급한 것은 지금까지의 대북 접근법을 호도하고 있다. 북핵 위기 발발 이후 지금까지 모든 핵 협상에서 한국이나 미국은 북한에 선비핵화를 공식적으로 요구한 적이 없기 때문이다. 지금까지의 북핵 협상은 북한의 비핵화 조치에 한·미가 상응하는 대가를 제공하는 방식으로 이뤄졌다. 1994년 북·미 제네바 기본합의는 핵시설 동결과 중유 제공의 교환이었다. 2005년 9.19 공동성명도 북한의 비핵화 조치의 모든 단계에 상응조치를 제공하는 '행동 대 행동' 원칙이 적용됐다. 대북 협상에 관여했던 한 전직 관료는 "모든 북핵 협상은 북한의 비핵화 조치와 한·미가 제공하는 상응조치를 어떻게 정교하게 배열하느냐가 관건이었다"면서 "정 장관의 발언은 지금까지 한·미가 북한에 먼저 핵을 포기해야 대화할 수 있다는 정책을 고수해 현 상황에 이르게 됐다는 잘못된 인식에서 비롯된 것으로 보인다"고 말했다. 정 장관이 "지난 25년간의 CVID 구도가 무너졌다"고 말한 것도 비핵화의 개념에 대한 이해 부족이라는 비판이 제기되고 있다. 북핵 문제에 정통한 외교 소식통은 "어떤 명칭을 붙이든 핵을 제거한 뒤 이를 검증하고 재발 방지 조치를 하는 것은 비핵화에 반드시 포함되어야 하는 기본적 절차"라며 "CVID는 안 된다고 말하는 것은 북한의 비핵화 조치를 검증도 하지 않고 언제든 되돌릴 수 있도록 합의하자는 말과 같다"고 지적했다. [서울=뉴스핌] 이길동 기자 = 조현 외교부 장관이 5일 오후 서울 종로구 정부서울청사 별관에서 2026년 하반기 업무보고 사후브리핑을 하고 있다. 2026.08.05 gdlee@newspim.com ◆안보 리스크 키우는 통일부 장관 정 장관은 지난해 취임 직후부터 청와대와 외교부를 제치고 통일부가 북한과 관련된 모든 정책을 주도해야 한다는 주장을 펴면서 단독 질주를 거듭해왔다. 북한의 '적대적 두 국가' 주장을 변형한 '평화적 두 국가'를 지향해야 한다고 주장하면서 이에 문제점을 지적하는 목소리를 무시했다. 외교부가 미국과 북한 문제를 논의하는 것에 대해 "한반도 정책과 남북관계는 주권의 영역이며 동맹국과 협의의 주체는 통일부"라고 주장해 물의를 빚었다. 문재인 정부 시절 한·미 워킹그룹이 남북관계 파탄 원인이었다고 사실과 다른 주장을 폈다. 지난해 업무보고에서는 국제정세를 감안하지 않고 남북대화 재개에만 초점을 맞춘 비현실적 내용으로 논란을 빚었다. 정부 내 조율도 거치지 않고 독자 대북제재인 5·24 조치를 해제하고 9·19 군사합의 비행금지구역 복원을 추진하겠다는 방침도 밝혔다. 지난 4월에는 평안북도 구성시에 우라늄 농축 시설이 있다고 말해 파장을 일으켰다. 미국은 이 발언을 계기로 한국과 대북정보 공유를 제한했다. 이 조치는 지금도 계속되고 있는 것으로 알려졌다. 정 장관이 이처럼 정부의 공식 결정을 거치지 않은 사안을 정부 정책인 것처럼 주장하며 좌충우돌하는 배경에 대해 여러가지 해석이 나온다. 북한 문제에서 조기에 성과를 거둬야 한다는 조급증과 자신의 존재감 과시 욕구가 작용하고 있다는 평가가 많다. 일각에서는 정 장관이 2007년 민주당 대선후보였을 때 이재명 대통령이 캠프에서 비서실 부실장으로 활동한 전력이 있다는 것을 들어 "정 장관이 아직도 이 대통령을 아랫사람으로 생각하고 있는 것 아니냐"는 비판을 내놓기도 한다. 한·미 관계와 북한 문제를 오래 다뤘던 전직 관료 출신의 한 전문가는 "정 장관 취임 후 지금까지의 언행은 잘못된 현실 인식에 따른 독단과 앞서 가기, 월권 등으로 점철돼 있다"면서 "통일부 장관이라는 중요한 직책에 있으면서 스스로 안보 리스크를 키우는 역할만 했다"고 비판했다. opento@newspim.com 2026-08-06 06:10
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6월 경상수지 최대 흑자 [서울=뉴스핌] 박가연 기자 = 지난 6월 우리나라의 경상수지가 전월에 이어 역대 최대 흑자를 기록했다. 반도체를 중심으로 한 정보기술(IT) 품목 수출 호조로 월간 상품수출이 처음으로 1000억달러를 넘어선 영향이다. [자료=한국은행] 한국은행이 6일 발표한 '2026년 6월 국제수지(잠정)'에 따르면 지난 6월 경상수지는 497억3000만달러 흑자로 집계됐다. 전월(386억1000만달러)에 이어 두 달 연속 월간 기준 역대 최대 기록을 갈아치웠다. 이에 따라 올해 상반기 누적 경상수지 흑자는 1910억1000만달러를 기록했다. 경상수지 흑자를 견인한 것은 상품수지다. 6월 상품수지는 478억9000만달러 흑자를 기록하며 전월에 이어 역대 최대를 다시 썼다. 국제수지 기준 상품수출은 1123억7000만달러로 전년 동월 대비 84.5% 증가하며 월간 기준 처음으로 1000억달러를 넘어섰다. 상품수입은 644억8000만달러로 38.6% 늘었다. 통관 기준으로는 반도체 수출이 전년 동월 대비 196.9% 급증했고 컴퓨터·주변기기(SSD)는 282.7% 증가했다. IT 품목 수출은 160.4% 늘었으며 비IT 품목도 ▲석유제품(47.5%) ▲화공품(18.6%) ▲철강제품(17.9%) ▲승용차(6.1%) 등을 중심으로 18.6% 증가했다. 통관 기준 수입은 ▲원자재(30.5%) ▲자본재(35.3%) ▲소비재(16.4%)가 모두 늘었다. 서비스수지는 12억9000만달러 적자를 기록해 전월(-10억9000만달러)보다 적자 폭이 확대됐다. 여행수지는 외국인 입국자 증가와 유류할증료 인상 등에 따른 출국자 감소로 4억4000만달러 흑자를 기록했지만 지식재산권사용료수지는 전월 흑자에서 4억4000만달러 적자로 전환됐다. 본원소득수지는 배당소득을 중심으로 32억7000만달러 흑자를 기록해 전월(21억7000만달러)보다 흑자 폭이 확대됐다. 배당소득수지는 배당수입이 늘어난 데다 전월 분기배당에 따른 기저효과로 배당지급이 줄면서 25억6000만달러 흑자를 나타냈다. 금융계정 순자산은 6월 중 467억1000만달러 증가해 월간 기준 역대 최대 증가 폭을 기록했다. 종전 최대였던 올해 3월(369억9000만달러)을 넘어선 것이다. 직접투자에서는 내국인의 해외투자가 80억1000만달러, 외국인의 국내투자가 46억3000만달러 각각 증가했다. 증권투자에서는 외국인의 국내 주식 매도세가 이어졌다. 외국인의 국내 주식 투자는 차익실현 매도 등의 영향으로 316억1000만달러 감소하며 전월(-310억5000만달러)에 이어 역대 최대 순매도 기록을 다시 경신했다. 외국인의 국내 채권투자는 세계국채지수(WGBI) 자금 유입에도 분기 말 만기도래 영향으로 증가 폭이 줄어든 52억9000만달러를 기록했다. 내국인의 해외 증권투자는 주식을 중심으로 35억6000만달러 증가했다. eoyn2@newspim.com 2026-08-06 08:00

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  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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