네이버, AI 브리핑 도입 후 블로그 창작자 지원 규모 2배 확대

AI 핵심 요약beta
- 네이버가 6월 AI 브리핑 도입 후 창작자 지원을 늘렸다
- 애드포스트 등 합산 지원 규모는 2025년 2월 대비 2배 됐다
- AI 브리핑 노출 확대에 애드포스트 지급액도 14% 늘었다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울= 뉴스핌] 정승원 기자= 네이버가 AI 브리핑 도입 이후 블로그 창작자 지원 규모를 확대했다. 2026년 6월 기준 애드포스트 지급액과 브랜드 커넥트 수익, 네이버 메이트 활동지원금을 합산한 규모는 2025년 2월 대비 약 2배 증가했다.
AI 브리핑을 통해 블로그 콘텐츠의 노출 기회가 확대된 결과라는 것이 네이버의 설명이다. 2025년 3월 도입된 AI 브리핑은 사용자의 검색 의도에 맞는 답변을 제공하면서 그 근거가 된 블로그 원문을 함께 제시한다. 같은 기간 애드포스트 지급 규모도 약 14% 증가했다.
네이버의 창작자 지원 프로그램은 여러 형태로 구성돼 있다. 2009년부터 운영 중인 애드포스트는 블로그 광고 수익을 창작자와 공유하는 방식이다. 2024년부터는 브랜드 커넥트를 통해 창작자와 브랜드를 연결해 협업 수익 기회를 제공하고 있다.
올해 6월 새로 출범한 네이버 메이트는 AI 브리핑 인용 횟수와 주제별 전문성, 활동성을 종합 평가해 매월 약 3000명의 창작자를 선정한다.
연간 약 200억 원 규모의 활동지원금을 제공하며 기본 활동비로 월 30만원을 지급한다. 상위 10개 분야별 우수 창작자에게는 월 300만 원, 각 분야 최상위 창작자에게는 월 1000만 원의 추가 지원금을 별도로 제공한다.
이일구 네이버 콘텐츠 서비스 부문장은 "AI 시대에는 창작자의 직접 경험과 전문성이 담긴 콘텐츠가 더욱 중요한 경쟁력이 되며 네이버는 창작자를 블로그 생태계를 함께 만들어가는 핵심 파트너로 보고 있다"며 "앞으로도 창작자들이 실질적으로 체감할 수 있는 수익과 지원의 기회를 확대하며 창작자의 성장이 다시 양질의 콘텐츠 생산으로 이어지는 선순환을 강화하겠다"고 말했다.
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